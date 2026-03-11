FT: Кремль запустил информационную кампанию, чтобы помочь партии Орбана победить на выборах в Венгрии

Кремль начал информационную кампанию, направленную на то, чтобы помочь премьер-министру Виктору Орбану и его партии «Фидес» победить на парламентских выборах в апреле 2026 года. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, и проект информационной кампании.

По данным FT, администрация президента РФ одобрила план, который должен улучшить рейтинги «Фидес». Его разработала связанная с российскими властями компания «Агентство социального проектирования» (Social Design Agency, SDA), которая находится под западными санкциями.

Компания предлагает продвигать в соцсетях образ Орбана как «сильного лидера с друзьями по всему миру» и называть его единственным кандидатом, способным сохранить суверенитет Венгрии. Его главного соперника, председателя оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяра предлагается называть «марионеткой из Брюсселя без внешней поддержки». План предполагает «информационные атаки» против Мадьяра, его партию надо представлять как «игрушку ЕС».

Понимая, что открытая помощь России может обернуться против Орбана, «Агентство социального проектирования», по данным FT, не вступало в прямые контакты с венгерскими чиновниками, а разработало план по установлению контактов с местными влиятельными лицами.

FT отмечает, что в последние недели в венгерских соцсетях резко выросло количество антиукраинских публикаций. Так, больше 100 тысяч реакций вызвал пост в фейсбуке венгерского таблоида Ripost, связанного с партией Орбана. В нем были опубликовали сгенерированные с помощью искусственного интеллекта изображения с украинскими инкассаторами, которых задержали в Будапеште с наличными и золотом. На пост в основном ставили реакции иностранные пользователи, что, как пишет FT, довольно нетипично для венгерских СМИ.

Посол РФ в Будапеште Евгений Станиславов заявил, что Москва никак не участвует в избирательной кампании в Венгрии. По его словам, Россия лишь хочет «обеспечить продолжение нормальных двусторонних отношений и развитие взаимовыгодного сотрудничества». В правительстве Венгрии отрицают какое-либо российское вмешательство. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал информацию Financial Times «фейком».

