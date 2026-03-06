Венгрия освободила семерых инкассаторов из Украины, которых обвиняла в связях с «военной мафией»

Семеро граждан Украины — сотрудники украинского государственного Ощадбанка — освобождены после задержания в Венгрии, сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига.

«Они уже в безопасности и пересекли украинскую границу. Наши консулы оказали необходимую помощь», — рассказал министр в соцсети Х.

Сибига поблагодарил украинских дипломатов, правоохранительные органы, правительственные учреждения, государственные банки и всех, кто помог добиться освобождения украинцев.

Ощадбанк накануне сообщил, что семеро сотрудников его инкассаторской службы были безосновательно задержаны в Венгрии во время перевозки валюты на двух автомобилях. В машинах находилось 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девять килограммов золота. Их перевозили в рамках соглашения между Ощадбанком и Raiffeisen Bank Austria, заявили в Украине.

Власти Венгрии заявили, что среди задержанных есть бывший генерал украинской спецслужбы, который «отвечал за организацию» перевозки валюты. Ведомство начало расследование по статье об отмывании денег.

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что венгерские власти «взяли в заложники» семерых украинцев и «украли» деньги. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто потребовал от Киева объяснений о перевозке наличных денег через Венгрию, поскольку «справедливо возникает вопрос, не являются ли они деньгами украинской военной мафии».

Задержание произошло на фоне публичного конфликта Венгрии и Украины из-за нефтепровода «Дружба». Будапешт требует от Киева восстановить транзит российской нефти в Словакию и Венгрию, который был прерван 27 января. Киев утверждает, что трубопровод поврежден.

