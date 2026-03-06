В Будапеште задержали сотрудников украинского госбанка, перевозивших десятки миллионов долларов и евро Украина: это «захват заложников». Венгрия: они везли деньги «военной мафии»
Украинский государственный Ощадбанк сообщил, что 5 марта семеро сотрудников его инкассаторской службы были безосновательно задержаны в Венгрии во время перевозки валюты на двух автомобилях. Валюту перевозили в рамках соглашения между Ощадбанком и Raiffeisen Bank Austria. Согласно данным GPS, автомобили находятся в центре Будапешта вблизи одной из силовых структур Венгрии, это подтверждает информация из посольства Украины в Венгрии и МИД Украины.
В автомобилях находилось 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девять килограммов золота. «Груз был оформлен согласно международным правилам перевозок и действующим европейским таможенным процедурам», — заявили в банке, потребовав немедленного освобождения своих сотрудников и имущества и возвращения их в Украину.
Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что венгерские власти «взяли в заложники» семерых граждан Украины, которые являются сотрудниками Ощадбанка.
Фактически речь идет о том, что Венгрия взяла заложников и украла деньги. Если это та самая «сила», о которой сегодня ранее объявил господин Орбан, то это сила преступной банды. Это государственный терроризм и рэкет. Мы уже направили официальную ноту с требованием немедленно освободить наших граждан. Мы также обратимся к Европейскому союзу с просьбой дать четкую оценку незаконным действиям Венгрии, захвату заложников и ограблению.
Задержание сотрудников банка вскоре подтвердила Национальная налоговая и таможенная служба Венгрии. В ведомстве утверждают, что среди задержанных есть бывший генерал украинской спецслужбы, который «отвечал за организацию» перевозки валюты. В заявлении говорится, что ведомство ведет уголовное расследование по статье об отмывании денег. Управление также заявило, что украинское консульство сразу уведомили о расследовании, но никакой реакции не последовало.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт требует от Киева «немедленного ответа и объяснений» относительно перевозки наличных денег через Венгрию, поскольку «справедливо возникает вопрос, не являются ли они деньгами украинской военной мафии». Он назвал произошедшее «шокирующим преступлением», заявив, что в последние месяцы украинцы перевозили через Венгрию «поразительное количество» наличных денег и золота. По его словам, речь идет о 900 миллионах долларов, 420 миллионах евро и 146 килограммах золотых слитков.
«У нас есть ряд серьезных вопросов по этому поводу. Во-первых, это огромная сумма наличных денег, и зачем украинцам нужно перевозить такую огромную сумму? Если это действительно операция между банками, то справедливо возникает вопрос, почему банки не проводят расчеты между собой путем перевода, зачем нужно перевозить такую большую сумму наличных денег, да еще и через Венгрию», — заявил Сийярто. Он добавил, что такие вопросы возникают из-за того, что эти деньги сопровождаются людьми, имеющими «явные связи с украинскими спецслужбами».
Глава Национального банка Украины Андрей Пышный заявил, что его сотрудники едут в Будапешт, чтобы разобраться в ситуации. В свою очередь МИД Украины рекомендовал гражданам страны воздержаться от поездок в Венгрию «в связи с невозможностью гарантировать их безопасность».
Венгерское издание Index утверждает, что Национальная налоговая и таможенная служба установила личности семи задержанных граждан Украины и уже выслала их из страны. По данным издания, контроль за перевозкой денег и золота осуществлял бывший генерал СБУ, а его заместителем был бывший майор ВВС Украины. Как утверждается, им помогали «лица с военным опытом».
Задержание сотрудников украинского банка произошло на фоне публичного конфликта Венгрии и Украины из-за нефтепровода «Дружба». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призывал Владимира Зеленского восстановить транзит российской нефти в Словакию и Венгрию, который был прерван 27 января — по утверждению украинской стороны, из-за удара российского дрона по одному из объектов трубопровода во Львовской области. Венгрия считает, что Украина намеренно затягивает возобновление работы трубопровода.
Венгрия также выступила против того, чтобы Евросоюз выделил Украине кредит в размере 90 миллиардов евро. 5 марта Зеленский заявил, что украинские власти надеются, что «один человек в Евросоюзе не будет блокировать 90 миллиардов или первый транш из 90 миллиардов, и у украинских воинов будет оружие». «Иначе — дадим адрес этого человека нашим Вооруженным силам — пусть они ему звонят и общаются с ним на своем языке», — сказал президент Украины, не назвав имени этого человека. Однако пресс-секретарь венгерского правительства Золтан Ковач уже назвал заявление Зеленского «шантажом и угрозой». «Это возмутительно. Личным эмоциям нет места в подобных вопросах. Венгрию нельзя запугать, и мы не поддадимся на шантаж», — написал он.