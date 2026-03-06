В Будапеште задержали сотрудников украинского госбанка, перевозивших десятки миллионов долларов и евро Украина: это «захват заложников». Венгрия: они везли деньги «военной мафии»

Mykola Tys / SOPA Images / Sipa USA / Vida Press

Украинский государственный Ощадбанк сообщил, что 5 марта семеро сотрудников его инкассаторской службы были безосновательно задержаны в Венгрии во время перевозки валюты на двух автомобилях. Валюту перевозили в рамках соглашения между Ощадбанком и Raiffeisen Bank Austria. Согласно данным GPS, автомобили находятся в центре Будапешта вблизи одной из силовых структур Венгрии, это подтверждает информация из посольства Украины в Венгрии и МИД Украины.

В автомобилях находилось 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девять килограммов золота. «Груз был оформлен согласно международным правилам перевозок и действующим европейским таможенным процедурам», — заявили в банке, потребовав немедленного освобождения своих сотрудников и имущества и возвращения их в Украину.

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что венгерские власти «взяли в заложники» семерых граждан Украины, которые являются сотрудниками Ощадбанка.

Фактически речь идет о том, что Венгрия взяла заложников и украла деньги. Если это та самая , о которой сегодня ранее объявил господин Орбан, то это сила преступной банды. Это государственный терроризм и рэкет. Мы уже направили официальную ноту с требованием немедленно освободить наших граждан. Мы также обратимся к Европейскому союзу с просьбой дать четкую оценку незаконным действиям Венгрии, захвату заложников и ограблению.

Задержание сотрудников банка вскоре подтвердила Национальная налоговая и таможенная служба Венгрии. В ведомстве утверждают, что среди задержанных есть бывший генерал украинской спецслужбы, который «отвечал за организацию» перевозки валюты. В заявлении говорится, что ведомство ведет уголовное расследование по статье об отмывании денег. Управление также заявило, что украинское консульство сразу уведомили о расследовании, но никакой реакции не последовало.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт требует от Киева «немедленного ответа и объяснений» относительно перевозки наличных денег через Венгрию, поскольку «справедливо возникает вопрос, не являются ли они деньгами украинской военной мафии». Он назвал произошедшее «шокирующим преступлением», заявив, что в последние месяцы украинцы перевозили через Венгрию «поразительное количество» наличных денег и золота. По его словам, речь идет о 900 миллионах долларов, 420 миллионах евро и 146 килограммах золотых слитков.

«У нас есть ряд серьезных вопросов по этому поводу. Во-первых, это огромная сумма наличных денег, и зачем украинцам нужно перевозить такую ​​огромную сумму? Если это действительно операция между банками, то справедливо возникает вопрос, почему банки не проводят расчеты между собой путем перевода, зачем нужно перевозить такую ​​большую сумму наличных денег, да еще и через Венгрию», — заявил Сийярто. Он добавил, что такие вопросы возникают из-за того, что эти деньги сопровождаются людьми, имеющими «явные связи с украинскими спецслужбами».

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный заявил, что его сотрудники едут в Будапешт, чтобы разобраться в ситуации. В свою очередь МИД Украины рекомендовал гражданам страны воздержаться от поездок в Венгрию «в связи с невозможностью гарантировать их безопасность».

Венгерское издание Index утверждает, что Национальная налоговая и таможенная служба установила личности семи задержанных граждан Украины и уже выслала их из страны. По данным издания, контроль за перевозкой денег и золота осуществлял бывший генерал СБУ, а его заместителем был бывший майор ВВС Украины. Как утверждается, им помогали «лица с военным опытом».

Задержание сотрудников украинского банка произошло на фоне публичного конфликта Венгрии и Украины из-за нефтепровода «Дружба». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призывал Владимира Зеленского восстановить транзит российской нефти в Словакию и Венгрию, который был прерван 27 января — по утверждению украинской стороны, из-за удара российского дрона по одному из объектов трубопровода во Львовской области. Венгрия считает, что Украина намеренно затягивает возобновление работы трубопровода.

Венгрия также выступила против того, чтобы Евросоюз выделил Украине кредит в размере 90 миллиардов евро. 5 марта Зеленский заявил, что украинские власти надеются, что «один человек в Евросоюзе не будет блокировать 90 миллиардов или первый транш из 90 миллиардов, и у украинских воинов будет оружие». «Иначе — дадим адрес этого человека нашим Вооруженным силам — пусть они ему звонят и общаются с ним на своем языке», — сказал президент Украины, не назвав имени этого человека. Однако пресс-секретарь венгерского правительства Золтан Ковач уже назвал заявление Зеленского «шантажом и угрозой». «Это возмутительно. Личным эмоциям нет места в подобных вопросах. Венгрию нельзя запугать, и мы не поддадимся на шантаж», — написал он.

