Война Тысяча четыреста семьдесят второй день. Орбан заявил, что Украина не получит 90-миллиардный кредит от ЕС, пока не возобновит поставки нефти по «Дружбе»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что будет накладывать вето на выделение 90-миллиардного кредита Украине до тех пор, пока украинские власти не восстановят работу трубопровода «Дружба», по которому Венгрия получает российскую нефть.

«Мы никогда не поддержим никакой финансовой помощи, которую может предоставить Украине Брюссель, пока украинцы не пропустят нефть», — заявил Орбан в эфире национального радио. Он также сказал, что транзит нефти прекращен по политическому решению властей Украины, а не вследствие повреждений, которые, как утверждает Украина, трубопровод получил в результате атаки российских дронов.

Орбан также дал понять, что и после возобновления работы «Дружбы» он не гарантирует отмены венгерского вето на выделение помощи Киеву.

Конфликт между правительством Орбана и украинскими властями продолжается уже много лет: Венгрия скептически относится к предоставлению европейской помощи Украине и тормозит инициативы Брюсселя, выторговывая для себя дополнительные уступки, что вызывает публичное недовольство Киева.

В последние недели этот конфликт резко обострился — причиной стала как раз остановка «Дружбы». Прокачка нефти по трубопроводу прекратилась 27 января. Украина заявила, что на его ремонт потребуется много недель. При этом в начале марта Украина отказалась пустить на объект европейских инспекторов, заявив, что ей самой нужно сначала оценить масштабы разрушений.

Министерство энергетики Венгрии сегодня сообщило, что направило в Киев официальное требование возобновить работу трубопровода в трехдневный срок, а также допустить на «Дружбу» инспекторов.

Из-за ситуации с «Дружбой» Венгрия заблокировала новый пакет антироссийских санкций, который планировалось принять к четвертой годовщине начала войны. По этой же причине Будапешт еще в феврале начал блокировать выделение 90 миллиардов евро кредита. Для Украины эти деньги критически необходимы — европейские чиновники опасаются, что без них у правительства в Киеве уже в апреле могут закончиться средства.

Президент Украины Владимир Зеленский вчера фактически выступил с угрозами Орбану, не называя того по имени. «Надеемся, что один человек в Евросоюзе не будет блокировать 90 миллиардов или первый транш из 90 миллиардов, и у украинских воинов будет оружие, иначе — дадим адрес этого человека нашим Вооруженным силам — пусть они ему звонят и общаются с ним на своем языке», — сказал президент Украины. Орбан в тот же день заявил, что Венгрия «силой» заставит Украину возобновить транзит российской нефти.

В Киеве считают, что порядок действий должен быть обратным — сначала снятие вето на 90-миллиардный кредит, затем возобновление транзита. По словам источника «РБК-Украина», без снятия вето Киев не считает себя обязанным перекачивать нефть. «Если мы будем без 90 миллиардов, то почему мы должны ремонтировать разбитый россиянами нефтепровод и транспортировать российскую нефть, как будто ничего не произошло?» — заявил собеседник агентства.

В Венгрии 12 апреля пройдут парламентские выборы, на которые Орбан и его партия «Фидес» идут с «патриотической» повесткой. Они позиционируют себя как защитников интересов страны в противостоянии с Брюсселем, который, по их представлениям, пытается «втянуть» Венгрию в российско-украинскую войну. Опросы общественного мнения показывают, что Орбан, занимающий пост премьера уже 16 лет, на этот раз может проиграть выборы.

Война в фотографиях. Киев

В Киеве с 2023 года работает учебный центр Killhouse Academy, где обучают управлению военными и тактическими дронами. Он находится в ангаре на территории бывшего завода.

Студентов — как военных, так и гражданских добровольцев — в рамках курса длительностью от шести до девяти дней учат управлению FPV-дронами, основам их сборки и настройки, а также противодействию радиоэлектронной борьбы. Похожие учебные центры есть и в других крупных городах Украины.

Война глазами читателей «Медузы»

Лена (Россия). В наш город тоже прилетали украинские дроны. О чем думалось мне? О Киеве, куда их прилетает намного больше; о том, чтобы не проснулись и не испугались дети; о том, что пусть сюда, к нам, летит еще, может хоть это расшевелит болото. Не знаю только, может ли расшевелить.

Последний год все тяжелее от того, что даже те знакомые и близкие, кто был явственно против войны в ее начале, устали, охладели, все больше замкнулись на своих делах. Перешли к риторике, что Украина тоже в нас стреляет. Ну ведь это логично, что же им, молчать, жалеть нас? С чего бы?

Но этот мой взгляд вызывает лишь возмущение. «Ты что ж, хочешь, чтоб гибли мирные люди?» — говорят мне. Нет. Я хочу, чтобы они перестали гибнуть. И там, и здесь. Но я не представляю, чтобы это стало возможным без перемен в России, потому что с концом войны без наказания виновных здесь в России все станет только хуже. И пока здесь так много мирных, как бы хороших, всем добра желающих людей, не хотящих называть зло злом, у насилия полностью развязаны руки.

