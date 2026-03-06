Минобороны РФ сообщило, что Москва и Киев провели второй раунд обмена пленными. Стороны передали друг другу по 300 военнослужащих

Россия и Украина провели обмен пленными военнослужащими, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство обороны РФ. С территории Украины возвращены 300 российских военных, с территории России — 300 украинских военных.

В Минобороны добавили, что «посреднические усилия гуманитарного характера» оказали ОАЭ и США.

Украинская сторона обмен пока не подтверждала.

5 марта Киев и Москва провели обмен пленными по формуле «200 на 200». В тот же день помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский сообщил, что в рамках договоренностей, достигнутых на переговорах в Женеве, 5–6 марта планируется обменять 500 военнопленных с каждой стороны.

