Россия и Украина обменялись пленными. Стороны передали друг другу по 200 военнослужащих

Россия и Украина провели обмен пленными — 200 на 200 человек, сообщили в российском Минобороны.

Обмен прошел при посредничестве ОАЭ и США, уточнили в ведомстве.

Владимир Зеленский подтвердил обмен. «Сегодня 200 украинских семей получили самое ожидаемое сообщение: их родные возвращаются домой», — написал он, опубликовав фотографии освобожденных.

Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что в рамках договоренностей, достигнутых на переговорах в Женеве, 5–6 марта планируется обменять 500 военнопленных с каждой стороны.

Последний обмен пленными между Россией и Украиной прошел 5 февраля — тогда с каждой стороны вернулись 157 человек. В Россию также были возвращены трое жителей Курской области.

