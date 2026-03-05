Война Тысяча четыреста семьдесят первый день. Путин пригрозил прекратить поставки газа в ЕС после атаки на танкер в Средиземном море (в ней Москва обвиняет Киев)

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. 28 февраля США и Израиль начали войну с Ираном. Как вы думаете, это скажется на отношении мира к российско-украинской войне? Она «отойдет на второй план», как некоторые считают? Украине станет еще труднее? И можно ли сравнивать нападение на Иран с нападением России на Украину? Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Владимир Путин пригрозил полностью прекратить поставки российского газа в Европу. Он выступил после того, как в Средиземном море затонул российский танкер «Арктик Метагаз», находившийся под американскими и европейскими санкциями и направлявшийся в Китай.

Судно затонуло 3 марта у берегов Ливии. Власти этой страны позже сообщили, что на нем произошли «внезапные взрывы», после чего оно загорелось и вскоре пошло ко дну. Все члены экипажа были спасены проходившим мимо другим судном.

Минтранс РФ на следующий день заявил, что причиной крушения стала атака, которая была «совершена, предположительно, с побережья Ливии безэкипажными катерами Украины». Ведомство не привело каких-либо доказательств причастности Киева к атаке. Независимых подтверждений этой версии пока тоже нет. Власти Украины инцидент не комментировали.

Российские газовозы после атаки начали менять маршруты. Так, танкер «Буран», направляющийся в Индийский океан, решил не заходить в Средиземное море и вместо этого пошел длинным путем в обход Африки. Как отмечает The Bell, в отличие от нефтяных танкеров, предложение газовозов в мире ограничено, поэтому в условиях санкций потеря такого судна практически невосполнима.

Спустя сутки после инцидента с «Арктик Метагаз» Путин заявил, что России может быть выгоднее прямо сейчас прекратить поставки газа в Европу. С потерей газовоза он эту идею не увязывал (и вообще никак инцидент не комментировал): по мнению президента РФ, сейчас просто удачный момент для того, чтобы переориентироваться на другие рынки. Путин заявил, что в этом «нет никакой политической подоплеки».

Планируют через месяц […] ввести ограничения на покупку российского газа, в том числе сжиженного, а через год — в 2027 году — еще дальнейшие ограничения, вплоть до полного запрета. А сейчас открываются другие рынки. И, может быть, нам выгоднее прямо сейчас прекратить поставки на европейский рынок? Уйти на те рынки, которые открываются, и там закрепиться?

Путин сказал, что поручит правительству «проработать вопрос» вместе с поставщиками газа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение о прекращении поставок пока не принято. Он обратил внимание, что «это только предложение». «Здесь каждый действует в угоду своим собственным интересам», — сказал представитель Кремля.

Несмотря на войну и санкции, страны Евросоюза до сих пор остаются крупными покупателями российского : в 2025 году Россия обеспечивала 16% всего импорта ЕС и была вторым после США поставщиком этого вида топлива. Крупнейшими покупателями российского СПГ в Европе являются Франция, Испания и Бельгия.

При этом экспорт российского газа по трубопроводу снижается — в 2025 году он сократился на 44%, до самого низкого уровня с 1970-х годов. Трубопроводный газ у Москвы покупают только Словакия и Венгрия; власти этих стран конфликтуют с Брюсселем из-за решения о полном отказе от импорта российского газа на уровне ЕС.

Прекратить покупать российский сжиженный газ страны Евросоюза должны до конца 2026 года, трубопроводный газ — с осени 2027 года. Уже с середины апреля (именно об этих ограничениях, вступающих в силу «через месяц», говорил Путин) в ЕС начнет действовать запрет на импорт российского СПГ по новым или краткосрочным контрактам.

Цены на природный газ в Европе подскочили на десятки процентов после начала войны США и Израиля с Ираном — Катар, один из крупнейших экспортеров СПГ в мире, приостановил работу заводов по его производству из-за ударов дронов, а Иран объявил о блокаде Ормузского пролива, через который проходит пятая часть мировых поставок СПГ. В Европе при этом запасы газа в хранилищах находятся на минимальном с 2022 года уровне из-за очень холодной зимы.

Война в фотографиях. Славянск

Последствия российского удара 4 марта 2026 года. В результате обстрела ракетами «КАБ-250», по данным властей, погиб один человек, еще двое получили ранения, 63 частных дома были разрушены или повреждены. Jose Colon / Anadolu / Getty Images

Jose Colon / Anadolu / Getty Images

Jose Colon / Anadolu / Getty Images Jose Colon / Anadolu / Getty Images

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Карина (Россия). Часто в РФ говорят (при ограничениях свободы, повышении цен и так далее): «Люди схавают». А я, возмущаясь, не понимала, как долго люди будут «хавать», пока не поняла, что эти люди — это и я в том числе.

И знаете, я схаваю, я адаптируюсь, я откажусь от соцсетей, но Max не установлю (это моя форма протеста, получается). Я буду питаться хуже, чтобы оплатить счета и продукты. Я буду работать больше, чтобы купить одежду или еще что-то.

Я лично все схаваю, потому что если я открыто начну протестовать, под угрозой буду не только я, но и моя семья, мои коллеги, друзья. Я схаваю, потому что хочу жить, а не потому, что поддерживаю войну. И если скрывать свое мнение и эмоции — это единственный способ выжить, то я буду скрывать.

Но я знаю, если начнутся протесты, я присоединюсь. Даже если меня расстреляют (лучше такая смерть, чем в тюрьме под пытками). Но пока я хаваю и жду, как бомба с таймером, которая все еще ведет отсчет.

Поделитесь вашими мыслями о войне

