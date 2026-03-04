Встреча Дональда Трампа и Фридриха Мерца в Белом доме. 3 марта 2026 года Samuel Corum / ABACA / Scanpix / LETA

Мир

Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Фридрих Мерц провели встречу в Белом доме, одной из ключевых тем которой была Украина. На пресс-конференции после переговоров Мерц заявил, что попросил Трампа усилить давление на президента РФ Владимира Путина для достижения скорейшего мира.

«Россия тянет время и тем самым действует против воли американского президента. На сегодняшних переговорах я призвал к усилению давления на Москву», — заявил Мерц.

Канцлер Германии также подчеркнул, что страны Европы не примут соглашение по Украине, заключенное без учета позиции европейцев. По мнению Мерца, европейские страны должны присоединиться к мирным переговорам. Он выразил уверенность, что «Трамп знает, что только мир, который поддержит и легитимизирует Европа, может быть действительно долгосрочным».

В ходе переговоров Мерц показал Трампу карту линии фронта. По словам канцлера, у него сложилось впечатление, что президент США «теперь лучше понимает, что поставлено на карту для этой страны», когда речь идет о необходимости избегать территориальных уступок.

Перед началом закрытых переговоров Трампа спросили, где в списке его приоритетов находится завершение российско-украинской войны на фоне новой войны на Ближнем Востоке. «Что касается России и Украины, где это в моем списке приоритетов? Очень высоко. Я думал, что это будет одна из самых легких [задач]», — ответил Трамп, добавив, что уже «завершил восемь войн».

Накануне встречи в Белом доме Politico писало, что Мерц установил «относительно хорошие отношения с Трампом», потому что в публичной риторике не допускает никакой критики действий президента США. Как отмечало издание, это сознательная позиция канцлера, которая, как он предполагает, поможет ему добиться поддержки Трампа по двум ключевым для Германии международным вопросам — российско-украинской войне, а также пошлинам на европейские товары.

Украина

Вечером 4 марта аппарат главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен официально представит послам 27 стран ЕС инициативу по ускоренному вступлению Украины в сообщество, пишет Financial Times. По данным источников издания, «подавляющее большинство» стран намерены отвергнуть инициативу.

В числе тех, кто выступает против ускоренного вступления Украины — Германия и Франция, две самые большие, богатые и влиятельные страны блока.

Пункт о вступлении Украины в ЕС в 2027 году содержался в первоначальном проекте мирного плана, разработанного спецпредставителем США Стивом Уиткоффом в начале осени 2025 года. В соответствии с действующими правилами ЕС, настолько быстрое присоединение к союзу невозможно — обычно это многоэтапный многолетний процесс, в ходе которого страна-кандидат должна показывать свое соответствие многочисленным критериям.

В Еврокомиссии предложили использовать для Украины новый подход, получивший название «обратное расширение»: Киев сначала формально присоединяется к Евросоюзу, но получает ограниченные полномочия членства. Затем, по мере проведения реформ, Украина постепенно станет полноценным участником сообщества.

Однако к настоящему моменту, заявил Reuters неназванный европейский дипломат, «концепция обратного расширения мертва». «Украина просто не готова, и в ней процветает коррупция», — сказал агентству анонимный западноевропейский чиновник.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Financial Times, вышедшем в четвертую годовщину начала войны, потребовал от Евросоюза назвать дату вступления Украины в блок. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в тот же день на пресс-конференции в Киеве, подчеркнула, что сейчас установление конкретной даты вступления Украины в ЕС невозможно. При этом она похвалила власти Украины за «трудные реформы».

Война в фотографиях. Николаев

Утром 4 марта российский дрон атаковал стоявший на перроне пустой пассажирский вагон. Один человек получил ранения. Страница вице-премьера Украины Олексия Кулебы в Facebook

Война глазами читателей «Медузы»

Виктор (Украина → Констанца, Румыния). Мне за 50 с хвостиком, развал СССР происходил на моих глазах, но я хорошо помню школьные первомайские демонстрации с лозунгами «Мир! Труд! Май!» Помню транспаранты «Миру-Мир!» Помню как искренне на семейных торжествах, молодоженам или именинникам желали мирного неба над головой. Это не ностальгия по Советскому Союзу — хорошего для обычного человека там было мало, если не сказать ничего, но стремление к миру было всеобъемлющим, о мире думали, говорили и его хотели все. Даже Фонд мира был — кормушка для своих, конечно, но это показатель, что мир был идеологией. Может, поэтому и продержались столько десятилетий. Но поколения, помнящие войну, уходили и мысли о допустимости войны стали не такими уж крамольными.

Как одно из последствий распада большой страны, мне и моим однокурсникам пришлось стать гражданами Украины, хотя я родился в другой республике. А если после школы поступил бы в какой-то московский или питерский ВУЗ, то стал бы гражданином России. Нас никто не спрашивал — кто где был прописан, тот такое гражданство и получил. А теперь внимание, вопрос к знатокам: так за кого я должен воевать?

Мне еще несколько лет до 60, и пришлось бежать из страны, чтоб не оказаться на фронте. Не Зеленский начал эту войну, но он приказал закрыть границы и превратил страну в коррумпированный концлагерь. Из России выезжать можно, а Израиль, который воюет почти перманентно, никогда границы не закрывал. Уже четвертый год не могу увидеть свою маму, которой уже за 80, и она уже не может никуда ездить. Каждый раз, когда она долго не берет трубку, страшные мысли лезут в голову. Эта война устраивает обе стороны — война спасла политическую карьеру Зеленского, и без нее он в 2024 году вылетел бы с Банковой, как в свое время Порошенко. И поэтому она длится так долго!

О подготовке к новым войнам говорят все кому не лень, забывая о том, что мысли и слова материальны. Если ходить на демонстрации с транспарантами «Война! Ракеты! Взрывы!», стоит ли удивляться, что это реально произойдет? Идеологией стала война, а самосбывающиеся пророчества никто не отменял.

