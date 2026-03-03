Война Тысяча четыреста шестьдесят девятый день. Из-за войны США с Ираном Украина рискует столкнуться с нехваткой оружия

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями о войне. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вашу жизнь и ваше отношение к миру? Если у вас есть история, связанная с войной, — расскажите ее. Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Владимир Зеленский опасается, что война США и Израиля с Ираном, если она затянется, может негативно повлиять на поставки оружия Украине. «Если будут долгие боевые действия на Ближнем Востоке, безусловно, это будет влиять на поставки, я уверен в этом», — сказал вчера вечером президент Украины.

Зеленский отметил, что пока Украина не наблюдает каких-то изменений, но подчеркнул, что выводы делать еще рано, так как боевые действия на Ближнем Востоке только начались. Он заявил, что сейчас Киев ведет работу над тем, чтобы обеспечить финансирование собственного производства, — в первую очередь, это касается получения от Евросоюза кредита на 90 миллиардов евро.

Как отмечает издание Politico, еще до начала ударов по Ирану некоторые чиновники в Вашингтоне выражали опасения, что новая война может истощить американские запасы оружия.

Высокопоставленный европейский чиновник сказал журналистам, что, вероятно, по мере затягивания конфликта Белый дом может отдать приоритет пополнению собственных запасов в ущерб продаже ракет странам Европы для Украины.

В первую очередь, это касается средств ПВО, в частности, ракет-перехватчиков для комплексов Patriot, которые являются крайне важными для обороноспособности Украины и ее возможности противостоять практически ежедневным ракетным атакам РФ. Европейские союзники Киева собственных запасов, которые можно было бы передать Украине, не имеют.

Война на Ближнем Востоке, если она затянется, может повлиять не только на цепочки поставок вооружений по всему миру, но и на наличие критически важных компонентов для их производства. Из-за этого собственная оборонная промышленность Украины в будущем может столкнуться с нехваткой комплектующих.

Официально США заявляют, что у них нет и не будет недостатка в оружии. «Вооруженные силы США полностью оснащены для достижения любых стратегических целей президента», — заявила пресс-секретарь Белого дома Анна Келли, отвечая на вопрос о договоренностях Вашингтона с Киевом.

Трамп, в свою очередь, заявил, что количество имеющихся вооружений в США «никогда не было выше», чем сейчас. «Войны можно вести вечно и очень успешно, используя только эти запасы», — написал президент США в своей соцсети Truth.

При этом Трамп в том же посте в очередной раз раскритиковал своего предшественника Джо Байдена за бесплатную помощь Украине, заявив, что тот потратил на нее «все свое время и деньги нашей страны» и отдал «слишком много чрезвычайно дорогого оружия».

Как пишет Politico, европейские чиновники помимо практических проблем с оружием опасаются возникновения политических — президент США Дональд Трамп из-за конфликта с Ираном может потерять интерес к российско-украинской войне.

«Будет сложно поддерживать необходимый уровень активности», — заявил изданию неназванный европейский дипломат. Он обратил внимание, что еще до начала войны с Ираном США «уже проявляли меньше интереса и теряли терпение по отношению к Украине».

При этом издание обращает внимание, что фактически американо-иранская война уже начала оказывать влияние на процессы вокруг Украины — хоть и не самым очевидным образом. Так, из-за атаки иранского дрона на британскую авиабазу на Кипре власти страны отменили запланированный на сегодня и завтра саммит Еврокомиссии и министров по европейским делам стран ЕС. В ходе этого саммита были запланированы новые переговоры европейцев с украинцами по вопросу вступления Киева в Евросоюз.

Война в фотографиях. Дружковка, Донецкая область

Ukraineʼs 93rd Mechanized Brigade / EPA / Scanpix / LETA

Iryna Rybakova / Ukraineʼs 93rd Mechanized Brigade / AP / Scanpix / LETA

Ukraineʼs 93rd Mechanized Brigade / AFP / Scanpix / LETA

Iryna Rybakova / Ukraineʼs 93rd Mechanized Brigade / AP / Scanpix / LETA

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Анна (РФ). 24 февраля 2022 года. Первая мысль: этого не может быть! Вторая: только пугают, и сейчас это все закончится. И острое чувство стыда. И с тех пор каждое утро я просыпаюсь с мыслью, что это лишь кошмарный сон. Но нет, и я продолжаю жить в ужасе. К чувству стыда добавилось горькое чувство собственного бессилия хоть как-то повлиять на ситуацию, хоть чем-то помочь людям в стране, ставшей жертвой. Я пожилой человек, здоровье уже подводит. У меня теперь главная цель — дожить до окончания этого кошмара.

Еще один удар — многие мои соотечественники, соседи, знакомые, родственники поддерживают эту агрессию и даже радуются ей. Одна соседка громко на всю улицу заявила, что «хохлы — твари» и что на них надо сбросить ядерную бомбу. Я обозвала ее людоедкой и не здороваюсь больше. Как жить в таком окружении? Спасает то, что есть единомышленники и с ними можно общаться. Люди из Харькова пишут в телеграм, что им приходится переживать. Сердце кровью обливается.

