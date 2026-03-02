Война Тысяча четыреста шестьдесят восьмой день. Половина молодых украинцев считает приемлемой сдачу Донбасса России в обмен на гарантии безопасности

Украинский военный на позиции в Донецкой области. 28 января 2026 года Tetiana Dzhafarova / AFP / Scanpix / LETA

Украина

Больше двух третей украинцев не верят, что текущие переговоры приведут к миру

Только четверть (25%) украинцев верят, что продолжающиеся переговоры между Украиной, Россией и США приведут к устойчивому миру, следует из результатов опроса Киевского международного института социологии.

Не верят в это 70% жителей Украины. Еще 5% затруднились ответить на .

Вывод войск из Донбасса в обмен на гарантии безопасности принять чуть более трети украинцев: 7% заявили, что легко согласились бы на такое условие, для 29% это было бы «сложным, но в целом приемлемым». Категорически неприемлемым такой исход назвали 57% респондентов.

Как следует из итогов опроса, готовность на компромисс по территориям очень сильно коррелирует с возрастом респондентов: передачу Донбасса под контроль РФ в обмен на гарантии безопасности считают приемлемой 55% украинцев в возрасте 18-29 лет и 50% в возрасте 30-44 лет — и только 25% в более старших возрастных группах.

«Украинцы продолжают критически воспринимать нынешние мирные переговоры и большинство не имеют оптимистических ожиданий от них», — прокомментировали в институте социологии результаты опроса. Причина — реалии на линии фронта и постоянные обстрелы, из-за которых украинцы не верят, что у РФ есть реальное желание завершить войну.

Новый раунд переговоров запланирован на 4-5 марта (официально эти даты пока не подтверждены). Агентство Bloomberg со ссылкой на источники несколько дней назад писало, что он может стать решающим: в Москве готовы выйти из переговоров, если президент Украины Владимир Зеленский не пойдет на территориальные уступки.

Как писало агентство, Москва готова подписать проект меморандума о мире, чтобы Украина согласилась вывести войска из остающейся под ее контролем части Донецкой области. После этого РФ предлагает организовать саммит с участием Владимира Путина, Владимира Зеленского и Дональда Трампа для подписания итогового соглашения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня заявил, что Россия заинтересована в дальнейшем продолжении переговоров при участии США, несмотря на войну США с Ираном, который много лет был союзником Москвы. «У нас есть собственные интересы, которые мы должны обеспечивать. И в наших интересах продолжать эти переговоры […]. Мы продолжаем высоко ценить посреднические усилия, которые оказывают США, но доверяем мы в первую очередь только себе», — сказал представитель Кремля.

Войска РФ запустили по Украине более 700 ракет в течение зимы

В течение трех зимних месяцев российские военные совершили 14 масштабных комбинированных атак по территории Украины с использованием ракет и дронов, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

В командовании Воздушных сил назвали прошедшую зиму «одним из самых трудных экзаменов для систем ПВО».

За декабрь и январь суммарно были проведены семь массированных атак, и столько же — за февраль. Суммарно во время этих атак были выпущены более 700 ракет разных типов, включая «Искандер-М», «Кинжал», «Циркон» и Х-22/32.

Наиболее масштабной стала атака 6 декабря, в день Вооруженных сил Украины: тогда российские военные нанесли удар 704 ракетами и дронами.

Основной целью российских атак этой зимой была энергетическая инфраструктура. Многие крупные города по всей Украине — в первую очередь Киев — на протяжении многих дней частично или полностью были обесточены. Десятки тысяч людей оставались без света, воды и отопления в условиях крайне суровых морозов.

Война в фотографиях. Эвакуация из Донецкой области

Центр временного размещения в Павлограде, Днепропетровская область. Туда эвакуируют жителей прифронтовых городов Донецкой области на фоне наступления российской армии Jose Colon / Anadolu / Getty Images

Jose Colon / Anadolu / Getty Images

Jose Colon / Anadolu / Getty Images

Jose Colon / Anadolu / Getty Images

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Сергей (Бурятия). Мы с семьей уехали из России в 2022 году, одними из первых. Сейчас идет пятый год эмиграции. За это время было много всего — и страха, и растерянности, и злости.

В начале было просто страшно. И было искреннее сочувствие к украинцам. Когда жили в Грузии, покупали для местного фонда вещи для украинских семей — в основном детские товары: питание, подгузники, игрушки. Нам было важно понимать, что помощь точно идет мирным людям, а не на войну. На военные сборы никогда не донатили — считаем, что такие деньги только продлевают эту мясорубку.

Со временем многое изменилось. После множества ситуаций, когда сталкивался с агрессией из-за российского паспорта, внутри появилось ожесточение. Я по-прежнему сочувствую украинцам и понимаю, что они тоже заложники происходящего. И думаю, что многие просто хотят, чтобы это закончилось. Но часто за продолжение войны громче всего выступают те, кто сам никогда не окажется на фронте — с обеих сторон.

В какой-то момент я стал держаться подальше от всего, что связано с Россией и Украиной. Стараюсь без необходимости не сближаться ни с русскими, ни с украинцами. Появилась тревожность: кажется, что одни могут ненавидеть меня просто за паспорт, а другие — тайно поддерживать войну или быть связаны с силовыми структурами. От этого — усталость и раздражение.

Сейчас я почти не слежу за этим и стараюсь сосредоточиться на своей семье. Это единственное, на что я действительно могу повлиять. И, по сути, единственное, что для меня по-настоящему важно.

