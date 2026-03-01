Война Тысяча четыреста шестьдесят седьмой день. Глава офиса Зеленского утверждает, что Россия согласилась на послевоенные гарантии безопасности Украины

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями о войне. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вашу жизнь и ваше отношение к миру? Если у вас есть история, связанная с войной, — расскажите ее. Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Мир

Бельгия захватила нефтяной танкер, который входит в «теневой флот» России и помогает властям РФ поддерживать бесперебойный экспорт сырой нефти, заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен. «Наши вооруженные силы при поддержке французского министерства обороны поднялись на борт нефтяного танкера», — написал он в соцсети X рано утром в воскресенье, 1 марта.

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что французские военно-морские силы участвовали в операции. Он назвал ее «серьезным ударом» по «теневому флоту» РФ.

Операция по захвату судна называлась «Синий нарушитель»; после задержания танкер отправили в порт Зебрюгге города Брюгге на побережье Северного моря.

Франкен рассказал агентству Reuters, что задержанное судно называется «Этера» и находится под санкциями Евросоюза. Бельгийское издание RTBF уточняет, что танкер также входит в санкционные списки США, Канады, Швейцарии, Великобритании и Украины. Власти Бельгии предполагают, что судно вошло в территориальные воды страны под « флагом и с поддельными документами».

Кроме того, в 2025 году власти США заявили, что танкер «Этера» связан с «обширной судоходной империей, контролируемой Мохаммедом Хоссейном Шамхани». По американским данным, Хоссейн Шамхани — сын Али Шамхани, адмирала и секретаря Совета обороны Ирана, погибшего в первый день большой войны на Ближнем Востоке 28 февраля.

«Без своего теневого флота Путин не сможет вести войну против невинных украинцев. Поэтому мы выводим эти суда. Одно за другим. Пока его агрессивная война не прекратится», — добавил Франкен, подчеркнув, что Бельгия серьезно относится к своей ответственности.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поблагодарил правительство Бельгии за «решимость и профессионализм» и призвал других союзников последовать ее примеру в борьбе с «теневым флотом» РФ.

Посольство России в Брюсселе утверждает, что Бельгия не уведомила РФ о причинах задержания танкера и составе экипажа. Других комментариев российской стороны пока нет.

Летом 2025 года президент России Владимир Путин говорил, что попытки нанести РФ «какой-то ущерб или урон, в том числе по так называемому теневому флоту, приведут к общим проблемам». А глава российского МИД Сергей Лавров в феврале 2026-го заявил, что «теневой флот» придумал Запад.

Война в фотографиях

Улица в подконтрольной Украине Дружковке Донецкой области. 26 февраля армия РФ, по данным украинской стороны, нанесла четыре удара по этому городу. Погибли двое мирных жителей, один человек пострадал. 26 февраля 2026 года Maria Senovilla / EPA / Scanpix / LETA

Украинские военные на передовой в Дружковке. 27 февраля 2026 года Iryna Rybakova / Ukraineʼs 93rd Mechanized Brigade / Reuters / Scanpix / LETA

Бойцы 93-й механизированной бригады ВСУ во время эвакуации раненых из Дружковки. 27 февраля 2026 года Iryna Rybakova / Ukraineʼs 93rd Mechanized Brigade / Reuters / Scanpix / LETA

Украинский солдат занимает позицию для стрельбы по российским FPV-дронам в прифронтовой Дружковке. 25 февраля 2026 года Iryna Rybakova / Ukraineʼs 93rd Mechanized Brigade / Reuters / Scanpix / LETA

Сгоревшая машина после удара российского FPV-дрона в Дружковке. 26 февраля 2026 года Maria Senovilla / EPA / Scanpix / LETA

Украина

На переговорах в Женеве 26 февраля Россия согласилась принять предложение США о послевоенных гарантиях безопасности Украины, заявил в ходе телевизионного интервью Кирилл Буданов, глава офиса президента Украины Владимира Зеленского.

Украина добивается гарантий безопасности, согласно которым США и европейские союзники Киева будут обязаны прийти на помощь ВСУ в случае, если Россия снова начнет боевые действия после достижения мирного соглашения.

«Это наши гарантии, а им [России] придется их уважать. То, что исходит, как говорится, из Соединенных Штатов, здесь можно их любить, не любить, но не уважать не удастся. И они это прямо сказали. Потому в вопросах гарантий безопасности я тоже вижу определенный прогресс», — сказал Буданов.

Кроме того, как утверждает глава офиса президента Украины, на переговорах удалось решить вопрос контроля над демилитаризованной зоной. При этом Россия все еще не согласна провести встречу Зеленского и Путина, которую ранее предлагал организовать специальный посланник президента США Стив Уиткофф.

По словам Буданова, у Киева есть еще «несколько аргументов» для давления на Москву. «Это будет означать дальнейшее развитие Украины, завершение кровопролития, будущее для нашего государства», — добавил он.

Последний на данный момент раунд мирных переговоров Россия и Украина назвали сложным, в то время как США сообщили о «значительном прогрессе». По данным источников Bloomberg с российской стороны, РФ может выйти из переговоров, если Украина не согласится вывести свои войска из всего Донбасса. Также один из собеседников Bloomberg сообщил, что Россия готова вывести войска из оккупированных частей Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей и «не будет настаивать на требованиях по дополнительным территориям» в Херсонской и Запорожской областях. Подтверждений этой информации нет.

Следующий раунд переговоров состоится в марте в Абу-Даби.

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Анонимный читатель (Поволжье). До февраля 2026-го война казалась чем-то далеким. Помню, как после захвата Мариуполя по федеральному каналу показывали кадры руин города. И я смотрел на это без каких-либо эмоций. Вообще. Теперь очень стыдно за это. Помню, как тогда же читал новости об отъезде любимых исполнителей и искренне недоумевал: «Ну а эти-то почему?»

Не могу сказать, что я придерживался каких-либо взглядов, но все-таки больше склонялся в сторону Z-общественности. Мои взгляды начали меняться где-то в 2023-м. Убедился, что они правильны (на мой взгляд!), когда начал смотреть ютьюб-канал ФБК после отправки Алексея Навального в Харп.

Но все равно не ощущал войну как что-то настоящее. Первая тревога стала появляться после атак БПЛА. Настоящий страх пришел после объявления ракетной атаки и новости о сбитых ракетах над регионами Поволжья. Впервые я почувствовал то, что чувствуют тысячи невинных людей ежедневно. Искренне стыдно за это.

С каждым днем все больше пугает эта реальность. Даже сейчас, когда пишу этот текст, чувствую небольшой страх. Но я уже устал бояться. Простите, если мой страх — страх жителя отдаленной от боевых действий местности — оскорбляет, вас — человека, который испытывает ежедневно то, что я ощутил впервые за четыре года.



