Война Тысяча четыреста шестьдесят шестой день. Кремль угрожает выйти из мирных переговоров

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями о войне. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вашу жизнь и ваше отношение к миру? Если у вас есть история, связанная с войной, — расскажите ее. Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Российские чиновники считают бессмысленным продолжение мирных переговоров с Украиной под руководством США, если Киев не согласится на территориальные уступки, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, осведомленные с ходом переговорного процесса.

Следующий раунд переговоров, запланированный на 4-5 марта, будет иметь решающее значение — и Москва, скорее всего, выйдет из переговоров, если Владимир Зеленский не пойдет на уступки, заявили агентству два источника, близких к Кремлю.

По словам одного из них, Россия готова подписать проект меморандума о мирном соглашении, если Украина согласится вывести войска из Донецкой области. Вслед за этим будет организован президентский саммит с участием Владимира Путина, Владимира Зеленского и Дональда Трампа для подтверждения и подписания соглашения, за которым последует взаимный вывод войск, добавил собеседников журналистов.

Источник Bloomberg утверждает, что в рамках соглашения Россия готова вывести войска из Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей, а также не будет требовать от Киева неподконтрольные ей части Херсонской и Запорожской областей.

Кроме того, Москва согласится на мониторинг перемирия под руководством США, хотя и не допустит присутствия иностранных войск в Украине, а также откажется от требования ограничить численность украинской армии, заявил собеседник. Будущее Запорожской атомной электростанции, которая находится под контролем России, все еще обсуждается.

Владимир Зеленский ранее неоднократно отклонял требование Кремля о выводе украинских войск из районов Донбасса, которые Россия не смогла завоевать. Президент Украины допускал прекращение огня по текущей линии фронта и заявлял о намерении Киева добиваться возвращения своих территорий дипломатическими средствами, при условии гарантий безопасности США и Европы от будущих российских нападений.

США предлагали создать в Донбассе свободную экономическую зону, к тому же демилитаризованную. Россия допускала такую возможность при условии, чтобы там находилась Росгвардия.

Как заявляют четыре осведомленных источника Bloomberg в Москве, сделка, которую поддерживает Россия, напоминает предложения, впервые выдвинутые посланником президента США Стивом Уиткоффом в Кремле незадолго до августовского саммита Путина и Трампа на Аляске. По словам собеседников, тогда Уиткофф заявлял Путину, что США будут добиваться от Киева отказа от Донецкой и Луганской области, если Москва согласится заморозить конфликт по текущей линии фронта и отказаться от претензий на те районы Херсонской и Запорожской областей, которые она не оккупировала.

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Наталья (Новосибирск). Меня никак не отпускает новость про колледж из моего города, где директор заставляет студентов подписывать контракт и идти на войну. В этом колледже учился мой старший сын, я даже общалась с этой Кирсановой на дне открытых дверей. Ничего в ней людоедского тогда не заметила, обычная, замученная казенной работой женщина.

Невольно вспоминаю свои студенческие годы, они выпали на первую чеченскую. Так у нас из института не отчислили ни одного парня, если он сам этого не хотел. Даже совсем безнадежным рисовали тройки, лишь бы их в армию не отправили. Страшно, что те, кто когда-то нас оберегал, превратились в негодяев и готовы отправлять нас на убой, лишь бы угодить более высокому начальству.

