Война Тысяча четыреста шестьдесят пятый день. Зеленский говорит об «окне возможностей» для мира. Кремль говорит о планах Украины взорвать «Турецкий поток»

Мир

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас есть «окно возможностей» для прекращения войны. Об этом он сказал в интервью Sky News.

Что я действительно думаю о следующем годе… это зависит от этих месяцев, сможем ли мы закончить войну до осени. До важных в Соединенных Штатах. Если удастся достичь мира, то у нас есть это окно возможностей. Сейчас это окно открыто.

Зеленский отметил, что США могут оказать давление на президента РФ Владимира Путина и остановить войну.

25 февраля Зеленский говорил по телефону с Дональдом Трампом. Источники издания Axios сообщили, что во время беседы президент Украины выразил надежду, что война закончится до конца года. На это Трамп ответил, что это «слишком долго, и он хотел бы, чтобы она закончилась через месяц».

Официальные прямые переговоры России с Украиной при участии США начались в конце января. С тех пор прошли три раунда — два в Абу-Даби и один в Женеве. Новая встреча пока не назначена, но предполагается, что она должна состояться в начале марта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня подтвердил, что «работа ведется, контакты осуществляются».

«Украинская правда» со ссылкой на источники несколько дней назад писала, что переговорщикам удалось согласовать почти все позиции в рамках имеющихся у них полномочий — и теперь для завершения войны необходимы политические решения Путина и Зеленского.

Россия

У российских спецслужб есть информация о планах Украины устроить диверсии на газопроводах «Турецкий поток» и «Голубой поток», заявил на сегодняшнем брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По утверждению представителя Кремля, спецслужбы якобы «фиксируют попытки киевского режима подготовиться к таким диверсиям». Он отметил, что этими данными Россия поделилась с властями Турции.

Несколько дней назад о якобы имеющихся планах подрыва газопроводов в Черном море заявил Владимир Путин. Он обвинил Украину в попытках разрушить процесс мирного урегулирования.

«Все делают для того, чтобы совершить какую-то провокацию и сломать все, что, так аккуратно скажу, достигнуто на этом переговорном треке», — говорил Путин 24 февраля.

Осенью 2022 года в результате диверсии были подорваны газопроводы «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». На тот момент газ по ним не поставляли: «Северный поток — 2», полностью готовый к эксплуатации, не был сертифицирован Германией из-за вторжения РФ в Украину, а прокачку по «Северному потоку — 1» Россия незадолго до диверсий остановила сама, сославшись на необходимость ремонта.

Как позже стало известно из расследований западных СМИ, взрывы осуществила группа украинских диверсантов. По данным журналистов, операцию санкционировал Валерий Залужный, занимавший на тот момент пост главкома ВСУ. Владимир Зеленский о ней не знал. Сам Залужный отрицал, что имеет отношение к диверсии.

В ноябре 2025 года издание Der Spiegel писало, что Залужный также планировал устроить взрыв на «Турецком потоке», но та операция в итоге не была осуществлена.

Война в фотографиях. Красногоровка

Красногоровка — пригород Донецка, находящийся от него в 25 километрах к западу. На момент начала большой российско-украинской войны в городе жили около 15 тысяч человек.

Российская армия начала активное наступление на Красногоровку в феврале 2024 года и захватила ее к сентябрю. Город был почти полностью разрушен.

Дмитрий Ягодкин / ТАСС / Profimedia

Дмитрий Ягодкин / ТАСС / Profimedia

Дмитрий Ягодкин / ТАСС / Profimedia

Дмитрий Ягодкин / ТАСС / Profimedia

Дмитрий Ягодкин / ТАСС / Profimedia

Война глазами читателей «Медузы»

Иван (Москва). С протестов 2011-2012 годов категорически осуждаю путинизм и любые его действия, в особенности внешнеполитические. С 2022 года категорически осуждаю войну, целиком и полностью стою на стороне Украины. Отвечу на письма других читателей, которые разочаровались в украинцах при виде их сообщений в духе «вся русня виновата, всех убить-захватить-разбомбить». Самому, конечно, чрезвычайно неприятно такое читать, однако такова психология войны — активная война превращает мир в черно-белый.

Вспомните советскую агитацию, плакат «…что ни пуля — то немец», или стихотворение «Убей немца». Никто не делал различий между понятиями «нацист» и «немец» в то время, когда непосредственно шли боевые действия. Никто не отделял в такой агитации ни мирное население, ни героев немецкого подполья. Поэтому не мне осуждать подобные обобщения, хотя и — положа руку на сердце — от них очень неприятно. Вот после того, как закончится война, уже начнут постепенно проявляться полутона в риторике.

