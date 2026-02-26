Axios: Трамп хотел бы закончить войну России с Украиной через месяц, Зеленский надеется заключить мирное соглашение до конца года

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что хочет добиться заключения мира как можно скорее.

«Зеленский сказал, что надеется, что война закончится в этом году, Трамп ответил, что война продолжается слишком долго, и он хотел бы, чтобы она закончилась через месяц», — рассказал источник Axios.

По данным собеседников издания, в ходе телефонного разговора Зеленский поблагодарил Трампа за всю его помощь Украине и сказал, что только президент США может заставить Путина остановить войну. Трамп, в свою очередь, подтвердил готовность предоставить Украине значительные гарантии безопасности США в рамках потенциального мирного соглашения с Россией.

Три источника, пишет Axois, сообщили, что разговор президентов США и Украины «был очень дружеским и позитивным».

Телефонный разговор Трампа и Зеленского состоялся 25 февраля — на следующий день после четвертой годовщины начала большой войны России с Украиной. После разговора Зеленский объявил, что новая встреча в трехстороннем формате пройдет самом начале марта. «Рассчитываем, что она позволит перейти к переговорам на уровне лидеров», — заявил он.

