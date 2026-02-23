Посол Украины в Великобритании, бывший главком ВСУ Валерий Залужный отказался подтвердить или опровергнуть, что он собирается баллотироваться в президенты Украины.

«Когда вопросы внутренней политики Украины выходят на международный уровень — это плохо. Такого не должно происходить. Это табу», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов во время выступления в Chatham House в Лондоне.

Залужный отметил, что для ответа по существу «нужно сначала понять, как разрешится текущая ситуация», и рассуждать на тему выдвижения можно будет только после прекращения боевых действий и отмены военного положения в Украине.

«Я не вижу никакой возможности думать о том, что будет после окончания войны», — заявил он.

В своем выступления Залужный также впервые прокомментировал свою во взрывах на «Северных потоках». По утверждению бывшего главкома ВСУ, он не имеет к ним никакого отношения.

Залужного считают главным потенциальным конкурентом Зеленского на президентских выборах в Украине. Опросы показывают, что они пользуются примерно равной поддержкой избирателей — все остальные потенциальные кандидаты далеко позади.

В середине февраля Залужный дал большое интервью Associated Press, в котором рассказал о конфликте с Зеленским в 2023 году на фоне неудачного контрнаступления ВСУ. Президент Украины в ответ заявил, что выносить разногласия между ними на публику «очень нехорошо».

