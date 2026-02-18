James Manning / PA Images / Getty Images

Посол Украины в Великобритании, бывший главком ВСУ Валерий Залужный дал интервью Associated Press, в котором рассказал о разногласиях с президентом Владимиром Зеленским. По словам Залужного, первые споры между ним и Зеленским возникли почти сразу после начала большой войны России с Украиной. Критической точки, по словам бывшего главкома, они достигли осенью 2022 года, когда десятки сотрудников Службы безопасности Украины пришли с обыском в кабинет Залужного.

Залужный рассказал, что это произошло в середине сентября 2022 года, когда ВСУ проводили контрнаступление на северо-востоке страны. К нему в кабинет в Киеве пришли десятки агентов СБУ — в тот момент, когда там находились британские офицеры. Сотрудники СБУ не объяснили, что именно они ищут, но Залужный утверждает, что не позволил им проверять документы и компьютеры. По мнению бывшего главкома, обыск был актом устрашения.

В присутствии сотрудников СБУ Залужный позвонил тогдашнему главе офиса Зеленского Андрею Ермаку и сказал, что «отразит эту атаку, потому что знает, как воевать». Залужный также заявил, что готов привлечь для этого военных.

Кроме того, он позвонил Василию Малюку, возглавлявшему тогда СБУ. Тот заявил, что ничего не знает об обыске. Позже Залужный узнал, что за два дня до этого СБУ запросила в киевском суде ордер на обыск по тому же адресу, где находился офис Залужного. При этом в ордере говорилось, что по этому адресу находится стриптиз-клуб, которым руководит преступная организация, и обыск планируется провести в нем. Однако заведение было закрыто еще до российского вторжения, отмечает AP. По мнению Залужного, СБУ вряд ли могла не знать об этом.

Офис Зеленского и СБУ отказались от комментариев.

В интервью AP Залужный также рассказал, что разработанный им вместе с партнерами по НАТО план контрнаступления, которое проходило летом 2023 года, провалился из-за того, что Зеленский и другие чиновники не выделили необходимых ресурсов.

По словам бывшего главкома, первоначальный план заключался в том, чтобы сосредоточить достаточно сил «в едином кулаке» для освобождения Запорожской области, а затем выйти в к Азовскому морю. Это позволило бы отрезать путь для снабжение Россией аннексированного Крыма. По мнению Залужного, для этого требовалось масштабное, концентрированное наращивание сил и тактическая неожиданность.

Вместо этого, по словам Залужного, силы были рассредоточены по обширной территории, что ослабило их наступательную мощь.

В декабре 2023 года Зеленский говорил, что Украина не добилась желаемых результатов в результате контрнаступления. По его словам, Киев не получил от союзников необходимое оружие, а ограниченная численность Вооруженных сил Украины не позволяла провести быстрое наступление.

В интервью AP Залужный рассказал, что внимательно следит за происходящим на фронте, но не участвует в принятии военных решений с тех пор, как Зеленский отправил его в отставку в феврале 2024 года. По словам бывшего главкома, с тех пор у него с президентом были две беседы в «дружеском» тоне. О своих политических амбициях Залужный говорить отказывается. «Пока не закончится война или не будет снято военное положение, я не буду это обсуждать», — сказал он.

К Залужному обращаются консультанты и партийные функционеры, предлагающие помощь в разработке избирательной кампании, говорится в материале Associated Press. Весной 2025 года, по словам Залужного, к нему обратился «довольно известный» американских политконсультант. По данным источника AP, речь идет о бывшем главе предвыборного штаба Дональда Трампа . «Я поблагодарил его за внимание, но сказал, что мне его услуги не нужны», — заявил Залужный.

Валерия Залужного неоднократно называли главным конкурентом Зеленского в случае проведения президентских выборов в Украине. Согласно опросу, результаты которого опубликовали в начале января 2026 года, за Залужного готовы проголосовать 23% респондентов, за Зеленского — 20%.

В начале февраля 2026 года газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Зеленский может объявить о проведении выборов 24 февраля — в четвертую годовщину большой войны. Зеленский в ответ сказал: «Впервые об этом слышу».

