Зеленский планирует объявить о президентских выборах и референдуме в четвертую годовщину войны, пишет FT Белый дом требует провести оба голосования до 15 мая, угрожая лишить Киев гарантий безопасности

Украина начала планировать проведение президентских выборов вместе с референдумом по мирному соглашению после того, как администрация Дональда Трампа оказала давление на Киев, потребовав провести оба голосования до 15 мая, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

По данным FT, Белый дом интенсивно давит на Киев с целью завершить мирные переговоры весной — иначе Украина «рискует потерять предложенные США гарантии безопасности». Трамп дал понять Киеву, что гарантии безопасности зависят от согласования более широкого мирного соглашения, «которое, вероятно, потребует уступки Донбасса» — и которое Вашингтон хочет завершить к 15 мая, пишет издание.

О том, что гарантии безопасности увязаны с требованиями США уступить Донбасс России, FT писал еще в конце января. Reuters со ссылкой на источник тогда же называло достижение мирных договоренностей с Россией необходимым условием для получения Киевом гарантий безопасности от США.

FT отмечает, что это согласуется и с недавними заявлениями Зеленского. После второй трехсторонней встречи Украины, России и США, прошедшей в Абу-Даби 4–5 февраля, Зеленский говорил, что американская сторона хочет закончить войну до июня — чтобы сосредоточиться на промежуточных выборах в США, которые пройдут в ноябре — и, вероятно, будет оказывать давление «в соответствии с этим графиком». Тогда же Зеленский отмечал, что Россия продолжает настаивать на выводе ВСУ из Донбасса, но Киев предлагает придерживаться принципа «стоим, где стоим».

По словам источников, близких к Зеленскому, он и его команда дали понять Белому дому, что они открыты для этого сжатого графика, несмотря на сложности при проведении выборов в кратчайшие сроки в военное время.

По словам украинских и европейских чиновников, Зеленский намерен объявить о проведении выборов и референдума 24 февраля — в четвертую годовщину войны. Однако источники FT считают, что США вряд ли удастся соблюсти этот график и настоять на своем ультиматуме, поскольку завершение войны зависит от нескольких факторов, включая возможность прогресса в достижении мирного соглашения с Владимиром Путиным.

Однако план проведения выборов, как отмечает FT, подчеркивает желание Зеленского максимально повысить свои шансы на переизбрание, одновременно давая понять Трампу, что Киев не затягивает подписание мирного соглашения, если оно вообще может быть достигнуто.

В офисе Зеленского на запрос FT о комментарии не ответили. Источник «РБК-Украина» в окружении Зеленского, комментируя статью, заявил: «Пока нет безопасности, не будет и объявлений о выборах».

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в интервью каналу Breakfast Show выразил сомнение в обозначенной дате и заявил, что проведение выборов требует как минимум прекращения активной фазы войны и ракетно-дроновых ударов. Если активная фаза войны не будет закончена, люди в том числе не смогут реализовать свое право выдвигаться, отметил Подоляк. Кроме того, потребуется финансирование, поскольку необходимо полностью перестраивать систему голосования с учетом нынешней ситуации в Украине.

Война Тысяча четыреста сорок пятый день. Зеленский: США предлагают завершить войну до начала лета, потом у них появится другой приоритет — выборы в Конгресс

