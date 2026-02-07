«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями о войне. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вашу жизнь и ваше отношение к миру? Если у вас есть история, связанная с войной, — расскажите ее. Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции рассказал некоторые детали переговоров в Абу-Даби, которые завершились накануне.

По словам Зеленского, США предлагают Украине и России завершить войну до начала лета. «Почему именно до этого лета? Понимаем, что их внутренние вопросы в Америке имеют влияние и наверняка станут еще более актуальными для них [в преддверии промежуточных выборов в конгресс]», — отметил он, добавив, что Вашингтон, вероятно, будет оказывать давление на Киев и Москву, чтобы уложиться в этот график.

Зеленский также рассказал, что в Абу-Даби стороны согласовали техническую реализацию мониторинга режима прекращения огня в случае завершения войны. США подтвердили свою готовность участвовать в мониторинге, участие Европы не обсуждалось.

Наиболее сложным вопросом в переговорах остается территориальный. Зеленский отметил, что стороны обсуждают возможности создания в Донбассе свободной экономической зоны, однако пока далеки от соглашения по этому вопросу.

«Даже если мы придем к созданию свободной экономической зоны, нам будут нужны справедливые и надежные правила. Я имею в виду одинаковые правила для обеих сторон, одинаковые предложения для обеих сторон», — сказал Зеленский, подчеркнув, что даже если идея будет реализована, Украина никогда официально не признает Донбасс российским.

Президент Украины добавил, что Москва, в свою очередь, продолжает настаивать на выводе украинских войск из Донбасса в качестве условия для прекращения огня, в то время как Киев предлагает придерживаться принципа «стоим, где стоим».

Новый раунд переговоров, сообщил Зеленский, может состояться уже через неделю в Майами. По его словам, с таким предложением выступили американцы; Украина это уже поддержала.

Агентство Reuters со ссылкой на источники сегодня с утра, еще до заявлений Зеленского, написало, что США предлагают еще более ранние сроки — заключить мирное соглашение в марте, а уже в мае провести в Украине выборы.

Источники агентства также подтвердили, что «прогресса в территориальном вопросе по-прежнему нет»: Киев считает неприемлемым требование Москвы отдать Донбасс, хотя Украина и выражает готовность обсуждать «нестандартные решения», такие как демилитаризованная или свободная экономическая зона.

Еще одним нерешенным вопросом, пишет Reuters, остается судьба Запорожской АЭС. По данным источников агентства, Россия отвергла предложение передать станцию под контроль США, которые бы распределяли энергию между РФ и Украиной. Со своей стороны, Москва при сохранении контроля над АЭС заявляет о готовности поставлять Киеву дешевую электроэнергию, но этот вариант не устраивает Украину.

Война в фотографиях. Дарницкая ТЭЦ в Киеве

Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

Volodymyr Tarasov / Ukrinform / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Andrew Kravchenko / Bloomberg / Getty Images

Volodymyr Tarasov / Ukrinform / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Paula Bronstein / Getty Images

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Катерина. Я устала, очень устала. Мой отец заключил контракт и уехал. Я не могу понять его, моя мать постоянно пытается снабжать меня пропагандистскими материалами, а я не могу противостоять, так как живу с ними и завишу от них (я первокурсница, а мое расписание не дает мне возможности работать). Я просто хочу, чтобы все это кончилось.

