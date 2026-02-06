Улицы Белгорода с отключенным освещением. 3 февраля 2026 года Reuters / Scanpix / LETA

Россия

Украинские военные вчера поздно вечером обстреляли Белгород. По информации губернатора Вячеслава Гладкова, по городу были выпущены 12 боеприпасов, а также десять беспилотников.

Целью атаки стала энергетическая инфраструктура. Как пишет независимый местный телеграм-канал «Пепел», под ударами оказались электроподстанции «Фрунзенская» и «Белгород». Из-за удара примерно на двух десятках улиц пропал свет и теплоснабжение. В Белгороде сейчас сильные морозы — минувшей ночью они достигали минус 13 градусов.

Гладков сообщил о серьезных повреждениях в результате атаки. Он отказался назвать сроки восстановления инфраструктуры, сославшись на то, что «враг внимательно анализирует текущую ситуацию».

По состоянию на сегодняшнее утро восстановить подачу электроэнергии в дома не удалось. Жители города, пишет «Пепел», массово жалуются на проблемы с отоплением, электроснабжением и водоснабжением. С утра во многих домах были отключены лифты, на перекрестках не работают некоторые светофоры. Власти опубликовали список из 18 адресов, где жители оставшихся без света домов могут зарядить гаджеты и согреться.

Власти официально не стали переводить учебные учреждения на дистанционный формат — при этом в некоторых школах и колледжах нет отопления, и ученики сидят на занятиях в куртках. Как минимум в одной школе, где проводятся занятия, нет света.

Удары по энергетической инфраструктуре в Белгороде, которые вызывают массовые отключения света, ВСУ наносят как минимум в четвертый раз за последний месяц. Президент Украины Владимир Зеленский неделю назад заявлял, что Украина в вопросах ударов по энергосистемам намерена придерживаться зеркального принципа: если Россия не будет наносить удары по инфраструктуре, ВСУ также воздержатся от подобных действий.

Российские государственные СМИ, которые регулярно и подробно пишут о замерзающих жителях Украины из-за российских ударов, фактически игнорируют аналогичную ситуацию в Белгороде. Они ограничиваются лишь небольшими заметками, в которых цитируют исключительно официальные заявления властей об успешном ходе восстановительных работ — и ничего не говорят о масштабах повреждений.

Так, на сайте РИА Новости про последствия вчерашней атаки на Белгород вышли две короткие заметки. В одной из них цитировались слова Гладкова о том, что «восстановительные работы шли всю ночь» — при этом не уточнялось, что именно было разрушено и требует восстановления. В другой говорилось, что в городе «ради безопасности жителей» отключили лифты; причиной этого назывались «переподключения электроснабжения». Чем они были вызваны, не уточнялось.

На сайте ТАСС в материале под заголовком «Удары ВСУ по объектам энергетики. Последствия атаки на российские регионы» приводилась лишь короткая цитата мэра Белгорода об имеющихся «повреждениях инфраструктуры и сбоях в подаче электроснабжения и теплоснабжения».

Мир

Некоторые страны Европы «подпольно» продолжают контакты с Россией во время войны, заявил в интервью RT глава МИД России Сергей Лавров.

«У нас есть контакты с некоторыми европейскими лидерами. Они звонят и просят не объявлять об этих разговорах. Некоторые появляются здесь и „подпольно“ контактируют», — сказал дипломат.

По словам Лаврова, в рамках таких контактов европейцы говорят то же самое, что и публично. Министр упрекнул европейских политиков в том, что они заняли бескомпромиссную позицию, предполагающую «стратегическое поражение России».

В последние недели в Европе все активнее говорят о необходимости возобновления прямого диалога с РФ, прерванного после начала большой войны.

Президент Франции Эммануэль Макрон 3 февраля заявил, что Париж «на техническом уровне» ведет подготовку к возможному диалогу с президентом РФ Владимиром Путиным. Макрон подчеркивал, что в известность об этом поставлены Украина и европейские страны. Позднее стало известно, что в тот же день в Москву прилетал представитель Макрона — он встречался с помощником президента РФ Юрием Ушаковым.

В некоторых европейских странах критикуют публичные предложения Макрона вступить в диалог с Путиным. Противники таких переговоров считают, что для любых контактов с РФ необходимо предварительно выработать общеевропейскую стратегию, которая бы явно определила цели такого взаимодействия.

Война глазами читателей «Медузы»

Анонимный читатель (Москва). Когда война только началась, я почувствовал только поверхностный ужас. Осознание того, что много людей гибнет и будут гибнуть еще бог знает сколько лет. Но спустя год я почувствовал настоящий страх — когда осознал, насколько сильно эта война расколола все общество.

У меня были театральные гастроли, долгая поездка в купе, которое я делил с костюмершей, звуковиком и световиком. Мы болтали, ели вместе еду, и я в какой-то момент осознал, что в течении четырех часов разговора мы медленно и аккуратно «прощупывали» позиции друг друга. Я высказал эту мысль звуковику, сломав этот туманный барьер между нами, и он со страхом в глазах согласился со мной.

Это впечатление останется со мной на всю жизнь. Потому что если вы по разные стороны баррикад — это меняет все. Либо ты «идиот, который не понимает геополитику и поддерживает нацизм», либо «кровожадный урод с промытыми мозгами». И как же страшно услышать, что вы не на одной стороне.

Этот раскол, «эмоциональный шпионаж» между людьми, когда ты, боясь услышать ответ, аккуратно прощупываешь почву — самое страшное, что может произойти с обществом.

«Медуза»