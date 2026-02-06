В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. В него стреляли в подъезде его дома. Он в тяжелом состоянии

Полицейская машина у дома на Волоколамском шоссе, где произошло покушение на Владимира Алексеева Григорий Сысоев / РИА Новости / Sputnik / Profimedia

В Москве совершено покушение на генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева, сообщил Следственный комитет России. По данным ведомства, 6 февраля в жилом доме на Волоколамском шоссе «пока неустановленное лицо произвело несколько выстрелов» в Алексеева и «скрылось с места происшествия».

Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК) и незаконном обороте огнестрельного оружия (часть 1 статьи 222 УК РФ).

Алексеева госпитализировали в одну из городских больниц. О его состоянии официально не сообщается. Близкий к силовикам телеграм-канал «База» утверждает, что генерал находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое. По данным канала, Алексееву стреляли в спину, он потерял много крови, прежде чем успели приехать врачи. Канал Shot уточняет, что задеты жизненно важные органы. По данным Mash, в Алексеева стреляли в лифтовом холле дома.

По информации источника «Коммерсанта» в правоохранительных органах, покушение произошло около семи часов утра. Генерал вышел из квартиры, на улице его ждала служебная машина с водителем. На площадке в подъезде он «столкнулся с мужчиной, который, по предварительным данным, попал в дом, выдавая себя за доставщика еды». Генерала ранили в руку и ногу, он, как утверждает газета, попытался отобрать у стрелявшего пистолет, но преступник ранил его еще и в грудь.

Источник «Коммерсанта» говорит, что «активное сопротивление военного не позволило нападавшему добить его». Следствие не исключает, что нападавший мог быть связан со спецслужбами Украины, отмечает источник. В свою очередь «База» и Shot пишут, что покушение могла совершить женщина, это одна из версий, которая сейчас проверяется.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» пишет, что покушение произошло в жилом доме по адресу Волоколамское шоссе, 24. Жители дома жаловались на неработающие камеры видеонаблюдения. Подъезд дома оцеплен, жителей впускают и выпускают только после проверки документов. «Коммерсант» уточняет, что правоохранительные органы располагают приметами нападавшего, его фото и видео.

Покушение на Алексеева прокомментировал вскоре министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Этот террористический акт в очередной раз подтвердил нацеленность режима Зеленского на постоянные провокации, нацеленные в свою очередь на срыв переговорного процесса, и готового сделать все, чтобы только убедить своих западных спонсоров не отставать от Соединенных Штатов в стремлении сбить их с курса в достижении справедливого урегулирования», — сказал он.

Кто такой Владимир Алексеев

64-летний Владимир Алексеев — первый заместитель начальника Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ (бывшее Главное разведывательные управление, ГРУ). Он родился в украинском селе Голодьки в Винницкой области. На должность замначальника ГРУ Алексеева назначили в 2011 году.

Его руководитель — Игорь Костюков, который возглавлял российскую делегацию на трехсторонних переговорах России, Украины и США в Абу-Даби. Второй раунд переговоров завершился накануне, 5 февраля.

Алексеев участвовал в российской операции в Сирии. В 2016 году США ввели против него санкции за «злонамеренные действия в киберпространстве» и вмешательство в американские выборы. В 2017 году генералу присвоили звание Героя России. С 2019 года он также находится под санкциями Евросоюза в связи с в Солсбери.

СМИ называли Алексеева одним из главных кураторов всех российских «добровольческих» формирований, участвующих в войне с Украиной. «Русская служба Би-би-си» писала, что Алексеев был одним из главных непубличных противников основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина. В мае 2023 года генерал занимался созданием ЧВК «Редут», которая должна была стать альтернативой «Вагнеру».

В день Алексеев записал видеообращение к наемникам ЧВК Вагнера, призывал их одуматься и не вестись «на чьи-то провокационные идеи». Вскоре Алексеев вместе с заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым участвовал в переговорах с Пригожиным в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону, во время которых основатель ЧВК Вагнера фактически отчитывал их и требовал обращаться к нему на вы.

Пригожин потребовал выдать «вагнеровцам» начальника Генштаба Валерия Герасимова и тогдашнего министра обороны Сергея Шойгу, на что Алексеев со смехом ответил: «Забирайте».

«Би-би-си» отмечала, что этот эпизод на карьеру Алексеева не повлиял, а за 2023 год ЧВК «Редут» превратилась в основной рекрутинговый проект Минобороны, главным куратором которого стал генерал. Многие «вагнеровцы» в итоге оказались в структурах этого подразделения.

Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР) называет Алексеева «международным преступником». По версии украинской разведки, он, в частности, отвечает за «организацию подготовки исходных данных для нанесения ракетно-авиационных ударов по украинской территории» и «легализацию российского присутствия на оккупированных территориях путем организации так называемых референдумов».

Подробнее про ЧВК «Редут»

ГРУ под видом ЧВК «Редут» вербует наемников на войну с Украиной. Под управлением военной разведки воюют не менее 20 формирований Главное из расследования «Схем» и «Системы»

Это далеко не первое покушение на высокопоставленного военного в Москве

В декабре 2024 года в Москве был убит начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Он погиб в результате взрыва бомбы, которую заложили на электросамокате, припаркованном возле дома на Рязанском проспекте в Москве, где жил генерал.

Вскоре после взрыва силовики отчитались о задержании, как утверждалось, исполнителя теракта — Ахмаджона Курбонова. На допросе, согласно версии правоохранительных органов РФ, Курбонов заявил, что его завербовали украинские спецслужбы. В январе 2026 года суд в Москве приговорил Курбонова к пожизненному лишению свободы.

В подмосковной Балашихе в апреле 2025 года был убит генерал-лейтенант Ярослав Москалик — заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Когда Москалик вышел из подъезда и проходил мимо машины, сработала заложенная в ней бомба. На следующий день после взрыва ФСБ объявила о задержании исполнителя теракта Игната Кузина, назвав его «агентом украинских спецслужб». Сообщалось, что у него есть вид на жительство в Украине. В ноябре 2025 года Кузина приговорили к пожизненному сроку.

22 декабря 2025 года в Москве на улице Ясеневой при взрыве автомобиля погиб начальник управления оперативной подготовки Генштаба Вооруженных сил РФ, 56-летний генерал-лейтенант Фанил Сарваров. В СК рассказали, что взрывное устройство было установлено под днищем автомобиля. По информации «Коммерсанта», для взрыва была использована магнитная мина. Газета писала, что следствие рассматривает версию, связанную с «организацией преступления украинскими спецслужбами».