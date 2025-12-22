СК РФ

На юге Москвы в результате взрыва автомобиля погиб начальник управления оперативной подготовки Генштаба Вооруженных сил РФ, генерал-лейтенант Фанил Сарваров, сообщили в Следственном комитете. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве, совершенном общеопасным способом (пункт «е» части 2 статьи 105 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатых веществ (статья 222.1 УК РФ).

Взрыв произошел утром 22 декабря на парковке на улице Ясеневой в районе дома № 12. В СК рассказали, что взрывное устройство было установлено под днищем автомобиля. По информации «Коммерсанта», для взрыва была использована магнитная мина. Следствие отрабатывает различные версии убийства. «Одной из них является версия, связанная с организацией преступления украинскими спецслужбами», — добавили в СК.

Близкий к силовикам телеграм-канал «База» писал, что Сарваров после взрыва находился в тяжелом состоянии, у него зафиксировали множественные осколочные ранения, серьезные травмы ног и перелом лицевой кости. По информации телеграм-каналов «База» и Shot, Сарваров успел проехать несколько метров на своем автомобиле Kia Sorento, прежде чем произошел взрыв. Судя по фотографиям, взрыв пришелся на переднюю часть машины.

Согласно утечкам из баз данных, сообщал «Дождь», на Сарварова была зарегистрирована Kia Sorento 2013 года выпуска. Из утечек также следует, что с 2023 года генерал владел четвертью квартиры на улице Ясеневой. «Агентство» пишет, что взрыв произошел в 150 метрах от дома, в котором проживают сразу несколько сотрудников ГРУ.

Фанилу Сарварову было 56 лет. Он родился в Пермской области. Окончил Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище имени Президиума Верховного совета ТАССР в 1990 году, Военную академию бронетанковых войск имени маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского в 1999 году и Военную академию Генерального штаба ВС РФ в 2008 году.

Фанил Сарваров Минобороны РФ

«Проект» писал, что в период с 1992 по 2003 год Сарваров участвовал в боевых действиях в Осетино-Ингушском конфликте и Чеченской войне. После окончания Военной академии Генерального штаба ВС РФ продолжил службу в Главном оперативном управлении Генштаба ВС РФ и управлении оперативной подготовки ВС РФ. В 2015–2016 годах «выполнял задачи по организации и проведению операции» в Сирии. «Проект» включал Сарварова в свою базу командиров, участвующих во вторжении в Украину. Должность главы управления оперативной подготовки Генштаба генерал занимал с 2016 года.

Сарваров был награжден орденом Мужества (1995), медалью Суворова (2000), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2003), орденом «За военные заслуги» (2014), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (2014).

