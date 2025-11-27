Обвиняемому в убийстве российского генерала Ярослава Москалика дали пожизненный срок

Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы Игната Кузина, обвиняемого по делу об убийстве заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, сообщает ТАСС.

Суд признал Кузина виновным в совершении теракта (пункт «б» части 3 статьи 205 УК), обучении в целях террористической деятельности (статья 205.3 УК), участии в террористическом сообществе (часть 2 статьи 205.4 УК), незаконном хранении взрывчатки (часть 4 статьи 222.1 УК) и изготовлении взрывных устройств (часть 3 статьи 223.1 УК), а также хранении поддельных документов (пункт «а» части 4 статьи 327 УК).

Кузин проведет первые 10 лет в тюрьме, а оставшуюся часть — в колонии особого режима. Суд также оштрафовал его на два миллиона рублей, взыскал 20 миллионов рублей по гражданскому иску семьи погибшего и около 250 тысяч рублей по искам других пострадавших при взрыве.

Суд проходил в закрытом режиме. Кузин, как утверждается, полностью признал вину.

Генерал-лейтенант Ярослав Москалик был убит утром 25 апреля 2025 года в подмосковной Балашихе. Когда Москалик вышел из подъезда и проходил мимо машины, сработала заложенная в автомобиле бомба.

На следующий день после взрыва ФСБ объявила о задержании исполнителя теракта Игната Кузина, назвав его «агентом украинских спецслужб». Известно, что у него есть вид на жительство в Украине. Кузин, по версии спецслужбы, заложил бомбу в машину.

В августе ФСБ объявила, что в Саратовской области задержан соучастник убийства генерала Москалика. Его имя ведомство не называло, уточнив лишь, что это гражданин России 1976 года рождения.

