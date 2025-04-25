В подмосковной Балашихе взорвался автомобиль. Погиб замначальника управления Генштаба генерал Ярослав Москалик

Обновление. Следственный комитет РФ подтвердил, что при взрыве автомобиля «Фольксваген Гольф» в Балашихе погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Взрыв произошел в результате срабатывания самодельного взрывного устройства. Возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ (статьи 105 и 222.1 УК).

В подмосковной Балашихе во дворе дома взорвался автомобиль. По данным близких к силовикам телеграм-каналов Mash, «База» и Shot, при взрыве погиб генерал Ярослав Москалик, заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Официально информация о гибели военного не подтверждена.

Взрыв произошел утром 25 апреля у дома, который находится в микрорайоне Авиаторов. Этот микрорайон был запланирован как квартал для военных пенсионеров, отмечает «Агентство». О том, что многие жители района — военные, рассказывали и сами жители изданию Msk1.

По данным «Базы» и «112», автомобиль «Фольксваген», припаркованный рядом с одним из домов, взорвался около 10:40. Судя по кадрам с места взрыва, в квартирах на нижних этажах выбило окна, также оказался поврежден один из автомобилей, стоявших рядом. После взрыва «Фольксваген» загорелся, вскоре его потушили спасатели.

Сразу после взрыва СМИ сообщили об одном погибшем. Однако, по данным «Коммерсанта», их может быть двое — водитель взорвавшегося автомобиля и его пассажир, который вышел из машины. Другие источники о возможном втором погибшем не сообщают.

Телеграм-каналы пишут, что машина взорвалась, когда генерал Москалик вышел из подъезда. Изначально сообщалось, что погиб случайный местный житель, а в машине мог взорваться газовый баллон. Однако эта версия рассыпалась после того, как эксперты нашли фрагменты самодельного взрывного устройства и поражающих элементов, утверждает «112». О том, что в «Фольксвагене» взорвалось СВУ, также сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Следователи предполагают, пишет Shot, что машину специально припарковали у подъезда, где жил военный. Издание «Агентство» изучило утечки и подтвердило, что Москалик проживал в доме 2 по бульвару Нестерова, у которого и была припаркована взорвавшаяся машина. По данным Mash, бомба была заложена в автомобиль рядом с газобаллонным оборудованием, ее активировали дистанционно.

«Известия» и близкий к ним «112» опубликовали кадры с моментом взрыва. На них видно, что машина взрывается, когда к ней кто-то подходит.

Взорвавшийся «Фольксваген», судя по всему, не принадлежал Москалику. По данным из утечек, у генерала была Skoda Kodiaq 2020 года выпуска. В свою очередь, «Фольксваген» с конца января перепродали как минимум три раза, пишет Mash. По его данным, последним владельцем машины был 40-летний Игнат К., уроженец украинского города Сумы.

О самом 58-летнем Москалике журналистам удалось найти не много информации. В 2015 году он упоминался как представитель Генштаба ВС РФ среди участников переговоров по урегулированию войны на востоке Украины в «нормандском формате». «Агентство» обнаружило, что в 2018-м Москалик участвовал в надзоре за поставками фосфатной руды российской компанией «Стройтрансгаз» из Сирии. Об этом говорится в досье генерала на сайте UncoveringWagner, который отслеживает деятельность ЧВК Вагнера. Кроме того, Москалик регулярно выступал на различных международных конференциях, в том числе на Московской конференции международной безопасности, где говорил о Сирии. В 2021 году военный получил звание генерал-лейтенанта.

Следственный комитет России сообщил, что в связи со взрывом машины возбуждено уголовное дело. По какой статье, не уточняется.