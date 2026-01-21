Фигурантам дела об убийстве генерала Игоря Кириллова дали от 18 лет до пожизненного заключения

2-й Западный окружной военный суд в Москве приговорил к пожизненному лишению свободы Ахмаджона Курбонова, обвиняемого в совершении теракта, в результате которого погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Первые 10 лет срока Курбонов должен отбыть в тюрьме, а остальной срок — в колонии особого режима. Ему также назначили штраф в размере одного миллиона рублей.

По версии следствия, Курбонов — исполнитель теракта.

Суд вынес приговор еще троим фигурантам дела. Батухана Точиева приговорили к 22 годам заключения, Рамазана Падиева и Роберта Сафаряна — к 18 и 25 годам лишения свободы соответственно.

ТАСС отмечает, что Курбонов полностью признал вину в преступлении и раскаялся в содеянном. Сафарян признал вину частично. Падиев и Точиев вину не признали.

Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли утром 17 декабря 2024 года в результате взрыва бомбы, которую заложили на электросамокате, припаркованном возле дома на Рязанском проспекте в Москве, где проживал генерал. Курбанова задержали через несколько часов после взрыва. Ему предъявили обвинения по статьям о теракте и незаконном обороте оружия (пункт «б» части 3 статьи 205, часть 4 статьи 222.1, часть 3 статьи 223.1 УК) и отправили в СИЗО.

На допросе, согласно версии правоохранительных органов РФ, Курбанов заявил, что его завербовали украинские спецслужбы, а за совершение преступления ему пообещали 100 тысяч долларов и выезд в одну из европейских стран. Точиев и Падиев, как утверждало следствие, арендовали для Курбанова комнату в хостеле в Московской области. Там он должен был укрыться после совершения теракта.

