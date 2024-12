По подозрению в убийстве генерала Кириллова в Москве задержан гражданин Узбекистана. СК утверждает, что его наняли украинские спецслужбы, пообещав 100 тысяч долларов

Оперативники на месте взрыва у дома на Рязанском проспекте в Москве, 17 декабря 2024 года Максим Григорьев / ТАСС / Profimedia

Следственный комитет заявил о задержании подозреваемого в совершении теракта в Москве, в результате которого 17 декабря погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов.

По данным СК и ФСБ, задержанный — гражданин Узбекистана 1995 года рождения. Его имя не называется. На допросе подозреваемый рассказал, что его завербовали украинские спецслужбы, утверждается в пресс-релизе силовиков. За совершение преступления ему обещали вознаграждение в размере 100 тысяч долларов и выезд в одну из европейских стран.

Подозреваемый, говорится в пресс-релизе, прибыл в Москву и получил самодельное взрывное устройство (от кого, не уточняется), а затем разместил взрывчатку на электросамокате, припаркованном возле дома на Рязанском проспекте, где проживал Игорь Кириллов.

«В целях наблюдения за местом проживания военнослужащего им был арендован автомобиль каршеринга, где он установил камеру видеонаблюдения. Съемка с этой камеры транслировалась организаторам теракта в онлайн-режиме в город Днепр. После того, как поступил видеосигнал о выходе военнослужащих из подъезда, взрывное устройство было дистанционно приведено им в действие», — заявили в СК.

Федеральная служба безопасности РФ распространила через госагентства видео допроса задержанного. «Я приехал в Москву по заданию украинских спецслужб. Я приехал, потом покупал самокат. Через несколько месяцев приехали вещи для бомбы, я это тоже принимал. Потом все подготовили и поставили рядом с домом, где [жил] генерал. И потом, когда он вышел из дома, я нажимал кнопку. Почему я сделал это, для чего? Мне предлагали 100 тысяч долларов и европейский паспорт», — говорит мужчина на видео.

По данным Shot и Baza, подозреваемого в убийстве генерала зовут Ахмад Курбанов. Последнее время он проживал в Балашихе, а задержали его в подмосковной деревне Черное, утверждают телеграм-каналы. Ранее он уже приезжал в Москву в 2015 году, где работал в чайхане. Затем он вернулся на родину в Узбекистан.

Источники нескольких СМИ незадолго до выхода пресс-релиза СК неофициально сообщили, что по делу об убийстве генерала Кириллова задержаны двое подозреваемых. Как рассказал собеседник «Коммерсанта», правоохранительные органы вышли на их след прямо с места преступления, где камеры наблюдения зафиксировали две подозрительные машины. По информации издания, организаторы преступления завербовали исполнителей через мессенджеры, предоставив им контакты связного из СБУ.

По факту убийства генерала Кириллова и его помощника СК возбудил уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. Следователи подозревали в организации взрыва украинские спецслужбы — Главное управление разведки Минобороны или Службу безопасности Украины. Источники ряда СМИ подтверждали, что убийство Кириллова было спецоперацией СБУ, так как российский генерал «был военным преступником и абсолютно законной целью, поскольку отдавал приказы применять запрещенное химическое оружие против украинских военных».

18 декабря убийство генерала Кириллова впервые прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заказчиком этого преступления «киевский режим». «Разумеется, мы знаем, кто является заказчиками этого теракта, и мы боремся с этими заказчиками, боремся с этим нацистским режимом и продолжим борьбу», — сказал он.

