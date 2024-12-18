В Кремле заявляют, что заказчиком убийства генерала Игоря Кириллова стал «киевский режим». Так гибель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Все глубоко соболезнуют. Президент соболезнует в этой связи. Но в данном случае наши специальные службы, правоохранительные органы, вы видите, они работают эффективно, работают быстро, — цитирует его слова ТАСС. — Разумеется, мы знаем, кто является заказчиками этого теракта, и мы боремся с этими заказчиками, боремся с этим нацистским режимом и продолжим борьбу».

Сейчас уже очевидно, кто является заказчиками, кто является организаторами этого террористического акта. Лишний раз подтверждается, что киевский режим не гнушается террористическими методами работы. Мы четко понимаем, кто наш враг, на что он способен, и это лишний раз доказывает правоту наших действий в ходе .

Начальник войск РХБЗ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов погиб вместе со своим помощником Ильей Поликарповым утром 17 декабря в результате взрыва возле дома на Рязанском проспекте в Москве. По данным следствия, самодельное взрывное устройство было закреплено на электросамокате, стоявшем рядом с подъездом дома. Мощность взрыва была эквивалентна примерно одному килограмму тротила. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.

Утром 18 декабря силовики отчитались о задержании подозреваемого в убийстве — гражданина Узбекистана 1995 года рождения. ФСБ опубликовала видео допроса задержанного. В нем он говорит, что пошел на преступление по заданию украинских спецслужб, которые пообещали ему 100 тысяч долларов и европейский паспорт.

Источники в украинских спецслужбах заявляли, что взрыв на Рязанском проспекте в Москве был спецоперацией СБУ. Официально Киев отрицает свою причастность к убийству генерала Кириллова.

Читайте также

По подозрению в убийстве генерала Кириллова в Москве задержан гражданин Узбекистана. СК утверждает, что его наняли украинские спецслужбы, пообещав 100 тысяч долларов

Читайте также

По подозрению в убийстве генерала Кириллова в Москве задержан гражданин Узбекистана. СК утверждает, что его наняли украинские спецслужбы, пообещав 100 тысяч долларов