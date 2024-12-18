«Коммерсант» и «112»: задержаны двое подозреваемых в убийстве генерала Кириллова

Полиция задержала двух подозреваемых в убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерала-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. Об этом со ссылкой на источники пишет «Коммерсант». Также об этом сообщают источники РБК, «Известий» и телеграм-канал «112».

Как рассказал собеседник «Коммерсанта», правоохранительные органы вышли на след подозреваемых прямо с места преступления, где камеры наблюдения зафиксировали пару подозрительных машин. По информации издания, организаторы преступления завербовали исполнителей через мессенджеры, предоставив им контакты связного из СБУ.

«112» отмечает, что подозреваемые уже дали показания и рассказали следователям об организаторах убийства.

Официально следствие о раскрытии преступления пока не сообщало.

Генерал-лейтенант Игорь Кириллов погиб вместе со своим помощником утром 17 декабря в результате взрыва возле дома на Рязанском проспекте в Москве. По данным следствия, самодельное взрывное устройство было закреплено на электросамокате, стоявшем рядом с подъездом дома. Мощность взрыва была эквивалентна примерно одному килограмму тротила. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.

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