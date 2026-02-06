В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева

В Москве в жилом доме на Волоколамском шоссе мужчина несколько раз выстрелил в генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева, он госпитализирован. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

По данным СК, 6 февраля «пока неустановленное лицо произвело несколько выстрелов в мужчину и скрылось с места происшествия». Генерала госпитализировали в одну из московских больниц, о его состоянии официально не сообщается. Источник RT в правоохранительных органах сообщает, что генерал находится в тяжелом состоянии. Близкие к силовикам телеграм-каналы Mash и «База» утверждают, что генералу стреляли в спину.

Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте огнестрельного оружия.

Владимир Алексеев — первый заместитель начальника Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ (бывшее ГРУ).

Владимир Алексеев, родившийся в Винницкой области, занимает должность первого замначальника ГРУ с 2011 года. СМИ называли его одним из главных кураторов всех российских «добровольческих» формирований, участвующих в войне в Украине. В июне 2023 года Алексеев вместе с заместителем министра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым участвовал в переговорах с основателем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным во время мятежа наемников.

В декабре 2016 года США ввели санкции против Алексеева в связи с кибератаками, целью которых было повлиять на ход выборов американского президента. В 2019 году замначальника ГРУ попал под санкции Евросоюза в связи с в Солсбери.

Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР) считает, что Алексеев отвечает в том числе за «организацию подготовки исходных данных для нанесения ракетно-авиационных ударов по украинской территории» и «легализацию российского присутствия на оккупированных территориях путем организации так называемых референдумов».