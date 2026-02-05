Война Тысяча четыреста сорок третий день. В Абу-Даби прошел второй раунд переговоров. ТАСС утверждает, что Москва требует признания Донбасса российским всеми странами мира

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями о войне. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вашу жизнь и ваше отношение к миру? Если у вас есть история, связанная с войной, — расскажите ее. Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Мир

В Абу-Даби завершился второй раунд трехсторонних переговоров США, России и Украины об окончании войны. Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов в комментарии для прессы заявил, что переговоры прошли «конструктивно» и поблагодарил США и Объединенные Арабские Эмираты за посредничество. Развернутых комментариев ни Буданов, ни другие участники встречи не давали.

Спецпредставитель США Стив Уиткофф заявил, что стороны договорились об обмене пленными — 157 на 157 человек. Это первый обмен за пять месяцев. Уиткофф также заявил, что в ближайшие недели ожидается «дополнительный прогресс». Позже Буданов уточнил, что среди обменянных украинцев — 15 человек, которые в России были приговорены к пожизненным срокам, а также некоторые защитники Мариуполя.

О конкретном содержании переговоров известно крайне мало. «Общими словами — это экономические аспекты, территориальный вопрос, механизм прекращения огня», — сообщил сегодня с утра российскому государственному агентству ТАСС неназванный источник.

Агентство со ссылкой на «западный источник в Абу-Даби» также написало, что Москва в рамках «большого договора» хочет, чтобы мировое сообщество официально признало суверенитет РФ над Донбассом. «Для российской стороны этот аспект с признанием Донбасса всеми странами видится очень важным», — сказал собеседник агентства.

Со ссылкой на этот же «западный источник» ТАСС написал, что гарантии безопасности Украины могут основываться не на размещении миротворцев на ее территориии, а на «быстром реагировании многонациональных сил», потому что, по его словам, вариант с миротворцами «устраивает не всех».

Ранее о требованиях Москвы признать суверенитет РФ над Донбассом на уровне мирового сообщества не сообщалось. В первоначальном плане Дональда Трампа говорилось о возможном признании территориальных изменений со стороны США — но не со стороны Украины и европейских стран.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «если даже кто-то будет признавать наши территории российскими — это ничего не даст», отметив, что у Украины «есть президент, который подписывает документы». «Поэтому наши территории — это наши, несмотря на то, что их временный статус — временно оккупированные», — сказал он.

Россия

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис призвали Евросоюз назначить спецпосланника для возобновления контактов с Кремлем.

Силиня отметила, что раз Украина ведет переговоры с Россией, Евросоюзу нет смысла отказываться от них. При этом она выразила мнение, что ЕС по-прежнему должен «изолировать Россию и применять к ней санкции». Карис, в свою очередь, посетовал, что ЕС «немного опоздал» с моментом начала поиска дипломатических решений.

Евросоюз практически полностью прекратил дипломатическое общение с Россией после начала большой войны. Страны Балтии при этом занимали наиболее жесткую позицию.

«Эти комментарии отражают стремительный сдвиг в стратегическом мышлении Европы в отношении России после того, как она была отстранена от прямого диалога в рамках мирных переговоров, возглавляемых Соединенными Штатами», — отмечает Euronews, в интервью которому Силиня и Карис высказали свои предложения.

В последнее время наибольшую активность в попытках возобновить контакты с Москвой проявляет Франция. Президент Эммануэль Макрон еще в декабре заявлял, что Европе придется говорить с Владимиром Путиным, если она не хочет оказаться отстраненной от решений по Украине.

Вчера французское издание LʼExpress и агентство Reuters со ссылкой на источники написали, что 3 февраля дипломатический советник Макрона Эммануэль Бонн приезжал в Москву и встречался с помощником президента РФ Юрием Ушаковым. Источники агентства Bloomberg уточнили, что целью Бонна в ходе поездки было убедить Москву, что европейцы должны участвовать в принятии любых решений, касающихся европейской безопасности.

Официально в Париже не стали ни подтверждать, ни опровергать информацию СМИ о визите. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «из солидарности» с Францией также не будет подтверждать или опровергать факт поездки Бонна.

Война в фотографиях. Линия фронта в Донбассе

Угольная шахта. 23 января 2026 года Dmytro Smolienko / Ukrinform / SIPA / Scanpix / LETA

Украинский военный на тренировочном поле. 2 января 2026 года Serhii Korovainy / Reuters / Scanpix / LETA

Украинские военные готовят к бою самоходную беспилотную установку. 24 января 2026 года Serhii Korovainy / Reuters / Scanpix / LETA

Украинские военные запускают перехватчик дронов. 22 января 2022 года Tetiana Dzhafarova / AFP / Scanpix / LETA

Линия фронта вблизи Дружковки. 21 января 2026 года Iryna Rybakova / Ukraineʼs 93rd Mechanized Brigade / AP / Scanpix / LETA

Жительница Дружковки наблюдает за горящим в результате попадания снаряда домом. 21 января 2021 года Iryna Rybakova / Ukraineʼs 93rd Mechanized Brigade / AP / Scanpix / LETA

Голубь, застрявший в антидроновой сетке. 23 января 2026 года Dmytro Smolienko / Ukrinform / SIPA / Scanpix / LETA

Война глазами читателей «Медузы»

Аня (Киев). Я старая киевлянка (ровесница российского диктатора). Никуда не уезжала с первых дней войны. Помню, как в феврале 2022 года экскаватор рыл окопы вдоль улицы, и мои соседи с друзьями, родными тут же укладывали в них палеты, мешки с песком, бутылки с зажигательной смесью - готовились встретить «старшего брата», который рвался на околицы. Пришла домой, положила туристический топорик у входа. Наивно. Мужчины стояли в многочасовой очереди на стадионе, где раздавали оружие.

Сейчас все по-другому. Добровольцев перебили. Желающих воевать нет. Коррупция беспредельная, наглая, открытая, безнаказанная. Ложь, отсутствие законов, чести, справедливости, моральных принципов. Стыдно. Стыдно видеть откормленных холеных молодых мужчин с рельефными бицепсами, выходящих у больших праздничных маркетов из новеньких красивых машин с военными номерами. Деньги и кумовство решают все проблемы. За всю войну я два-три раза видела военных с передовой — у них были уставшие коричневато-грязные лица, несвежая помятая форма, разбитые ботинки. И глаза… Взгляд не описать.

Те, кто радуется несчастьям других, могут быть довольны. В морозы в моей квартире в панельной высотке (с электроплитой и без электричества) было шесть градусов. Холод пробирал до костей, до мозга, до отчаяния. Но ничего. Да, печально, что последний аккорд жизни приходится на такой тяжелый период. Никогда не увижу своих родных, никогда не порадуюсь беззаботной старости… Хочется умереть — тихо, спокойно, без мучений и, по-возможности, аккуратно. Да не знаю, как это сделать.

Жаль, «Медузу» не читают ненавистники Украины. Для них хотелось бы добавить, что я из украинской семьи. Моя мама — учитель русского языка и литературы. Мой отец — боевой офицер, танкист, участник Сталинградской и Курско-Орловской битв. Начинал войну двадцатилетним. Всю жизнь вспоминал своих погибших «ребят» из разных российских и украинских городов. Я училась на филфаке, хорошо знаю и люблю русскую литературу. Любимый писатель — Бунин. Перечитайте его «Окаянные дни». Человечество не меняется.

Поделитесь вашими мыслями о войне

О чем мы писали накануне

Война Тысяча четыреста сорок второй день. В Абу-Даби начался новый раунд трехсторонних переговоров (там «пресса не предусмотрена»). В Белгороде — блэкаут из-за удара ВСУ

О чем мы писали накануне

Война Тысяча четыреста сорок второй день. В Абу-Даби начался новый раунд трехсторонних переговоров (там «пресса не предусмотрена»). В Белгороде — блэкаут из-за удара ВСУ

«Медуза»