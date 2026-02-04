«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями о войне. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вашу жизнь и ваше отношение к миру? Если у вас есть история, связанная с войной, — расскажите ее. Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Мир

В Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах сегодня начался второй раунд трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США. «Пресса не предусмотрена», — сказал о них источник российского государственного агентства ТАСС.

Секретарь Совета национальной безопасности Украины Рустем Умеров, возглавляющий киевскую делегацию, сообщил, что сначала стороны пообщаются в трехстороннем формате, затем — в отдельных группах, специализирующихся на разных направлениях.

Официально точные составы делегаций не назывались. Известно, что, как и в прошлый раз, их возглавляют Умеров, начальник Главного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

Никаких предметных комментариев по деталям переговоров ни одна из сторон не давала. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков официально заявил, что Москва и в будущем не планирует этого делать.

Издание Politico со ссылкой на украинские и американские источники пишет, что есть признаки, что нынешние переговоры могут быть «более многообещающими, чем принято считать». Они обращают внимание на изменение состава российской делегации — вместо Владимира Мединского, который «читал долгие лекции о первопричинах конфликта», в переговорах в Абу-Даби от РФ участвуют военные, которые готовы заниматься реальной технической работой.

Об изменившемся характере переговоров накануне также писала «Украинская правда». По версии издания, причиной этого стал приход Кирилла Буданова на пост главы офиса президента Украины. При его предшественнике Андрее Ермаке контакты шли по нескольким разным каналам, по которым России зачастую передавали противоположные сигналы. Теперь Буданов взял все эти каналы под свой контроль и вернул в переговорную группу депутата Давида Арахамию, имеющему прочные контакты в РФ. Вслед за этим состав переговорщиков сменил и президент России Владимир Путин.

«Раньше наши должны были слушать часовые проповеди о том, кто и когда кого завоевал в прошлом. Теперь сидят военные и обсуждают очень конкретные вещи: механизмы отвода, гарантии, сроки и так далее. Это, пожалуй, ключевое изменение, которое произошло с приходом Буданова», — рассказал один из источников «Украинской правды».

Накануне нового раунда переговоров российские военные совершили самый массированный обстрел украинской энергетической инфраструктуры с начала года. Главными целями стали Киев, Харьков, Днепр и Одесса. В украинской столице более тысячи многоэтажных домов остались без электричества в двадцатиградусные морозы. Украина, которая ранее подчеркивала, что не будет наносить удары по российской энергетике до тех пор, пока от ударов воздерживается РФ, после этого атаковала инфраструктуру Белгорода.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в нарушении обещаний не наносить удары по энергетике в течение недели, подчеркнув, что таких атак фактически не было всего четыре дня. Он заявил, что в связи с этим Украина «соответствующим образом скорректирует» свой подход к переговорам.

Россия

В Белгороде после украинского удара многие районы остаются без света, тепла и водоснабжения.

Удар был нанесен накануне вечером. По данным местного телеграм-канала «Пепел», его целями стали электроподстанции «Фрунзенская» и «Белгород». Сразу после атаки в большей части города пропал свет, в некоторых домах отключилось отопление и подача воды. На автозаправках возникли очереди — люди закупали топливо для переносных генераторов, десятки жителей города застряли в лифтах.

Reuters / Scanpix / LETA

Reuters / Scanpix / LETA

В Белгороде, как и в Украине, многие крупные города которой остаются без электричества из-за российских атак, сейчас мороз — днем температура не превышает минус 10 градусов, а ночью опускается ниже минус 20.

Первоначально власти обещали восстановить электроснабжение к часу ночи — в большей части города так и произошло, однако некоторые улицы, а также пригороды Белгорода, остаются без света до сих пор. Школы и колледжи в нескольких районах сегодня переведены на дистанционное обучение, некоторые торговые центры остались закрытыми. В ТЦ «СитиМолл» открылся пункт обогрева.

Reuters / Scanpix / LETA

Reuters / Scanpix / LETA

Украина за последние недели несколько раз наносила удары по энергетической инфраструктуре Белгорода. Так, 9 января из-за атаки без света остались более полумиллиона человек. 25 января, как сообщал губернатор Вячеслав Гладков, город подвергся «самому массированному обстрелу» с начала войны.

При этом российские государственные СМИ и власти практически не освещают масштабы последствий ударов ВСУ по энергетической инфраструктуре Белгорода. В середине января Гладков объяснял решение скрывать информацию нежеланием дать Украине возможность воспользоваться этими данными для новых атак — и назвал «вражескими» независимые телеграм-каналы, которые подробно писали о ситуации в городе.

Война в фотографиях. Киев

Многие жители Киева из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре неделями живут без электричества и отопления в условиях сильных морозов. Чтобы поддержать друг друга, соседи организовывают активные мероприятия прямо во дворах — проводят совместные зарядки и даже вечеринки с участием диджеев. Там же волонтеры раздают горячую еду и чай.

Danylo Antoniuk / Anadolu / Getty Images

Danylo Antoniuk / Anadolu / Getty Images Thomas Peter / Reuters / Scanpix / LETA

Thomas Peter / Reuters / Scanpix / LETA Thomas Peter / Reuters / Scanpix / LETA

Danylo Antoniuk / Anadolu / Getty Images

Война глазами читателей «Медузы»

Анонимный читатель (Новая Зеландия). Я — тот самый «мужик на серфе» в Новой Зеландии, которого ненавидел Максим, замерзающий в Кривом Роге. Мне, конечно, не повезло родиться в Новой Зеландии — родился я в СССР и эмигрировал из России вскоре после начала военных действий в Донбассе. В тот момент, будучи еще довольно молодым человеком, ничего не понимающим в геополитике, я как-то отчетливо сформулировал для себя простую мысль, что Россия — это империя. Империя, которая всегда будет вести войны и сжигать в них поколение за поколением.

У моих родителей был Афган, у моего поколения была Чечня, для моего сына, которому тогда было восемь, империя готовит войну в Украине. К сожалению, все так и оказалось. Сын сейчас аккурат призывного возраста, и каждый раз, глядя на этого беззаботного балбеса, я говорю себе: «Все правильно сделал».

Что касается восприятия войны в этой части света, то действительно, почти всем по барабану. Война — это просто поднадоевшие заголовки в новостной ленте. Искусственный интеллект, экономика, погода — куда более важные топики. И это прекрасно. Так и должны жить люди.

Что касается моего личного восприятия войны, то она каждый день со мной. Я засыпаю под бубнеж военных аналитиков, я просыпаюсь и начинаю сразу скроллить «Медузу», я обедаю, изучая карты линии фронта. Это, конечно, не идет ни в какое сравнение с тем, что переживают украинцы. Просто хочу протянуть виртуальную руку поддержки Максиму из Кривого Рога от мужика на серфе из Новой Зеландии.

Поделитесь вашими мыслями о войне

