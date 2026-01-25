Белгород подвергся «самому массированному обстрелу» за все время, заявил глава региона. Повреждены объекты энергетики. Пострадавших нет
Белгород подвергся обстрелу, который стал «самым массированным» за все время, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. Пострадавших, по предварительной информации, нет.
В результате обстрела повреждены объекты энергетики и загорелась хозпостройка, сообщил Гладков. В селе Таврово Белгородского округа в результате падения обломков в двух частных домах повреждены кровли.
По словам мэра Белгорода Валентина Демидова, после обстрела остановились насосы насосной станции, которая обеспечивает теплом несколько домов на Харьковской горе. Местный телеграм-канал «Пепел» пишет, что об отсутствии отопления сообщали также жители улиц Победы, Конева и Жукова в Строителе. По данным «Пепла», одной из целей удара стала Белгородская ТЭЦ.
По словам Вячеслава Гладкова, предположительно, по Белгороду ударили ракетами HIMARS. Телеграм-канал «Пепел» утверждает, что город был обстрелян в основном из РСЗО «Град», но предполагает, что один из ударов (по Белгородской ТЭЦ) мог быть нанесен из HIMARS.
Минобороны России заявило, что в течение ночи силы ПВО перехватили и уничтожили над российскими регионами 52 украинских беспилотника, в том числе три — над Белгородской областью. Также дроны атаковали Брянскую, Ростовскую, Орловскую, Астраханскую области и Краснодарский край.