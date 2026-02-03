Война Тысяча четыреста сорок первый день. Россия нанесла самый мощный с начала года удар по энергосистеме Украины. Зеленский заявил, что это повлияет на переговоры, которые должны продолжиться завтра

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями о войне. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вашу жизнь и ваше отношение к миру? Если у вас есть история, связанная с войной, — расскажите ее. Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Украина

Российские военные ночью нанесли удар по городам Украины с использованием ракет и дронов. Основной целью атаки, сообщили украинские власти, стала критическая инфраструктура, в частности, энергетические объекты. Главными направлениями ударов стали Киевская, Харьковская, Одесская, Днепропетровская и Винницкая области, сообщил представитель ВСУ Юрий Игнат.

Он отметил, что Россия применила «очень, очень много баллистики», запустив более 70 ракет, которые летят по баллистической траектории. Такие ракеты сбить сложнее, чем крылатые ракеты или дроны.

В украинском энергетическом холдинге ДТЭК назвали атаку на энергетическую инфраструктуру самой мощной с начала года. «Удары пришлись по ТЭЦ и ТЭС, которые работали в режиме обогрева в Киеве, Харькове и Днепре. В частности, сильно пострадали теплоэлектростанции», — отметила компания.

В Киеве из-за атаки были введены экстренные отключения света. Дарницкий и Днепровский районы преимущественно остались без тепла, сообщил глава города Виталий Кличко. По состоянию на утро по всему городу без теплоснабжения оставались 1170 многоэтажных жилых домов.

Новая атака РФ произошла на фоне усиления морозов в Украине: в Киеве этой ночью температура опускалась почти до минус 20 градусов. Такие морозы, как ожидается, продлятся как минимум до середины недели.

Российские военные на протяжении нескольких дней воздерживались от массированных ударов по украинской энергетике. Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Владимир Путин принял такое решение по просьбе президента США Дональда Трампа.

На прошлой неделе Песков говорил, что удары по энергообъектам будут прекращены до 1 февраля, однако в итоге фактическое «энергетическое перемирие» продлилось на день дольше — 2 февраля, как подтверждал президент Украины Владимир Зеленский, целенаправленных масштабных атак на энергообъекты зафиксировано не было.

«Энергетическое перемирие», как подчеркивал Песков, объявлялось для создания «благоприятных условий для переговоров в Абу-Даби», новый раунд которых первоначально был запланирован на 1 февраля, а позже перенесен на 4-5 февраля.

После сегодняшнего удара Зеленский заявил, что работа украинских переговорщиков будет скорректирована «соответствующим образом». Он не уточнил, что именно имеет в виду. «Каждый такой удар России подтверждает, что отношение в Москве не изменилось: они так же рассчитывают на войну и уничтожение Украины и не воспринимают дипломатию всерьез», — заявил президент Украины.

Зеленский также обратил внимание, что «недельное» прекращение ударов по факту продлилось лишь четыре дня. «В ночь на сегодня россияне, на наш взгляд, нарушили обещание. То есть либо Россия считает, что в неделе четыре дня вместо семи, либо они делают ставку на войну. Мы считаем, что этот российский удар действительно нарушает то, о чем договаривалась американская сторона, и должны быть последствия», — сказал он.

Мир

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сегодня выступил на заседании Верховной Рады в Киеве. В своей речи он заявил, что сразу после окончания войны и заключения мирного соглашения в Украину будут введены иностранные военные.

«Как только будет заключено мирное соглашение, сразу же появятся вооруженные силы, самолеты в воздухе и поддержка в море от тех в НАТО, кто согласился», — сказал он.

Рютте отметил, что «коалиция желающих» в январе достигла прогресса по гарантиям безопасности Украины, однако не раскрыл каких-либо новых подробностей о содержании этих гарантий.

Издание Financial Times со ссылкой на источники написало, что Украина по итогам консультаций в декабре и январе договорилась с США и Европой о «скоординированном военном ответе» в случае, если после завершения войны Россия нарушит режим прекращения огня.

По данным издания, на первом этапе в течение 24 часов «ответные действия» будет предпринимать только украинская армия, а Россия получит требование от союзников по дипломатическим каналам прекратить нарушать мирное соглашение.

Если это не поможет, начнется вторая фаза, которая предполагает использование сил (FT не уточняет, будут ли они вступать в непосредственные боевые столкновения с российской армией). Если же атака РФ продолжится, то через 72 часа последует скоординированный военный ответ с участием США.

Издание отмечает, что обеспечение режима прекращения огня является критически важным пунктом договора. Минские соглашения, заключенные в 2014-2015 годах и завершившие на тот момент активную фазу конфликта в Донбассе, не предусматривали мандата на ответные меры в случае их нарушения — миссия ОБСЕ лишь фиксировала соответствующие факты, не предпринимая никаких действий. Из-за этого стороны могли фактически безнаказанно нарушать режим прекращения огня.

Александр (Вологда). Иногда в письмах попадается, что русские не остановили войну, что простые граждане виноваты в ней в том числе.

Да, мы не остановили войну, но посмотрите на примеры из других стран. В Беларуси ОМОН справился с десятками тысяч протестующих в свое время. Недавно в Иране погибли тысячи людей.

Наверное, где-то в параллельной вселенной россияне вышли на улицы, но все подавили, много народа убили, Запад осудил это. Но в конечном счете ничего не изменилось, все так же идет эта сраная « ».

Мы ведь живем не в какой-то фантастике типа «Голодных игр», где люди в дистриктах без оружия, несмотря на жертвы, добегали до вооруженных солдат — и в итоге брали власть в свои руки. Наша Китнисс Эвердин мертва. В настоящем мире, если кто-то увидит, что несколько человек погибли от пуль, то остальные, хоть их будут десять тысяч, остановятся. Да даже собственные граждане, зомбированные ящиком, первые бы начали резать протестующих, потому что протестующие для них — «пятая колонна», «либерота» и так далее. Поверьте, многие бы хотели выйти на пикеты, митинги, но мы знаем, чем это может кончиться.

