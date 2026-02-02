Война Тысяча четыреста сороковой день. Минэнерго Украины: Россия снова наносит удары по энергетической инфраструктуре. Зеленский: целенаправленных атак не было

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями о войне. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вашу жизнь и ваше отношение к миру? Если у вас есть история, связанная с войной, — расскажите ее. Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Мир

Минэнерго Украины заявило, что российские военные возобновили обстрелы украинской энергетической инфраструктуры.

Как утверждал на брифинге замминистра энергетики Артем Некрасов, в результате российских атак оказались обесточены потребители в Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Черкасской областях.

В этом же контексте Некрасов упомянул вчерашний удар российского дрона по автобусу с мирными жителями, в результате которого погибли 12 человек. Чиновник назвал это «циничной и целенаправленной атакой на работников энергетической сферы», подчеркнув, что это был служебный автобус одного из энергетических предприятий.

Однако уже через два часа президент Украины Владимир Зеленский фактически дезавуировал заявление Минэнерго о возобновлении российских ударов. В соцсетях он написал, что хотя за последние сутки фиксировались обстрелы объектов энергетики в прифронтовых и приграничных , «целенаправленных ударов российских ракет и „шахедов“ по ​​энергетической инфраструктуре не было». Минэнерго Украины в своем официальном канале сделало репост сообщения президента.

При этом Зеленский подчеркнул, что армия РФ продолжает «террор против нашей логистики», в первую очередь атаки на железнодорожную инфраструктуру.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, отказался прямо отвечать на вопрос, продолжит ли Москва воздерживаться от ударов по энергетике. «Мне нечего добавить к тому, что я вам сказал на прошлом конференц-колле, где речь шла именно о 1 февраля», — сказал Песков.

Об энергетическом перемирии стало известно спустя несколько дней после начала трехсторонних переговоров России, Украины и США в Абу-Даби, итоги которых участники характеризовали как позитивные (официальных подробностей и крупных утечек в СМИ по поводу их содержания не было).

Президент США Дональд Трамп (он первым публично сообщил о договоренности приостановить удары, заявив, что лично попросил об этом Владимира Путина) 29 января говорил, что «энергетическое перемирие» продлится неделю. Он не уточнил, когда оно начнется и закончится. Песков также говорил о неделе — но «до 1 февраля». По данным властей Украины, фактически обстрелы прекратились только в ночь на 29 января — за несколько часов до заявлений Трампа.

Следующий раунд переговоров первоначально был запланирован на 1 февраля, однако позже Зеленский сообщил, что новая встреча с участием России, Украины и США пройдет 4 или 5 февраля.

Украина

Правительство Украины приняло постановление о создании «белого списка» для терминалов Starlink, сообщил министр обороны страны Михаил Федоров.

По словам министра, такое решение было принято на фоне сообщений об использовании Starlink на российских дронах, атакующих Украину. «Российские дроны, оснащенные терминалом, сложно сбить. Они летят на низкой высоте, устойчивы к РЭБ и управляются оператором в режиме реального времени даже на больших расстояниях», — отметил министр.

Введение «белого списка» Федоров назвал единственным решением этой проблемы. По словам министра, этот процесс будет вестись во взаимодействии с компанией SpaceX. Уже в ближайшее время на территории Украины будут работать только зарегистрированные терминалы, остальные будут отключены.

Организации смогут зарегистрировать свои терминалы онлайн через портал «Дія» (аналог российских «Госуслуг»), а физическим лицам нужно будет один раз прийти в любой . Военные смогут оформить регистрацию через собственную систему.

Компания SpaceX официально не поставляет Starlink в РФ, однако сообщения об их использовании российскими военными регулярно поступают как минимум с начала 2024 года. Россияне покупают эти терминалы на черном рынке.

Глава SpaceX Илон Маск вчера написал в соцсети икс, что компания «приняла меры», которые помешают армии РФ использовать Starlink для нанесения ударов. Он не уточнял сути этих мер; в российских провоенных пабликах появлялась информация о том, что терминалы, установленные в российских дронах, перестают работать, когда те разгоняются до больших скоростей.

Война в фотографиях. Антидроновые сетки над шоссе в Харькове

Viktoriia Yakymenko / Suspilne Ukraine / JSC «UA:PBC» / Global Images Ukraine / Getty Images

Viktoriia Yakymenko / Suspilne Ukraine / JSC «UA:PBC» / Global Images Ukraine / Getty Images

Работники муниципальных служб устанавливают антидроновую сетку над шоссе вблизи Харькова. 28 января 2026 года Viktoriia Yakymenko / Suspilne Ukraine / JSC «UA:PBC» / Global Images Ukraine / Getty Images

Шоссе близ Харькова, защищенное антидроновой сеткой. 28 января 2026 года Viktoriia Yakymenko / Suspilne Ukraine / JSC «UA:PBC» / Global Images Ukraine / Getty Images

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Вячеслав (Краснодарский край). У нас недавно были морозы, относительно сильные по меркам Кубани, и снегопады. Мне очень тяжело думать о том, как в таких морозах, при минус 20 и ниже, киевляне и другие украинцы часами и сутками вынуждены выживать без отопления и электричества. Это настоящий геноцид, террор против мирных украинцев, которых наша власть лицемерно называет братским народом и при этом пытается заморозить и замучить до смерти. Самое страшное, что все это происходит от моего имени, ведь я гражданин и житель РФ. Тоска и бессильная злоба от всего этого. С радостью бы уехал, чтобы иметь возможность помогать Украине и украинцам, но, к сожалению, пока это невозможно.

