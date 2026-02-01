Война Тысяча четыреста тридцать девятый день. Маск заявил, что SpaceX начала бороться с терминалами Starlink в российских беспилотниках

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями о войне. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вашу жизнь и ваше отношение к миру? Если у вас есть история, связанная с войной, — расскажите ее. Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Украина

Глава SpaceX Илон Маск заявил, что по просьбе властей Украины компания приняла меры, призванные помешать России использовать спутниковую связь Starlink для ударов по Украине. «Похоже, что меры, которые мы приняли, чтобы предотвратить несанкционированное использование Starlink Россией, дали результат», — написал Маск в соцсети X 1 февраля.

Так он ответил министру обороны Украины Михаилу Федорову, который заявил 29 января, что Россия использует Starlink в ударных беспилотниках, которые атакуют Украину.

В ответ на слова Маска Федоров заявил, что «первые шаги уже приносят реальные результаты». «Мы тесно сотрудничаем с вашей командой над следующими важными шагами», — добавил украинский министр, назвав Маска «истинным борцом за свободу и настоящим другом украинского народа».

Ни Маск, ни Федоров не раскрыли, о каких мерах идет речь.

Советник министра обороны Украины по технологическим направлениям Сергей Бескрестнов (позывной «Флеш») заявил 31 января, что многие пользователи Starlink в Украине «уже наблюдают первые контрмеры, которые SpaceX приняла по просьбе Минобороны Украины». Он назвал принятые решения временными, в будущем, по его словам, их заменят «глобальным, продуманным решением». Бескрестнов также извинился перед всеми, кого «временно коснулись принятые меры».

Украинские СМИ, в том числе УНИАН, сообщили, ссылаясь на Z-паблики, что благодаря действиям SpaceX терминалы Starlink, установленные в беспилотниках России, перестают работать после того, как дроны разгоняются более 90 километров в час.

Министр обороны Украины заявил, что на следующем этапе будет внедрена система, которая позволит работать на территории Украины только авторизованным терминалам Starlink. «Уже в ближайшее время мы опубликуем инструкции для украинских пользователей по регистрации Starlink для верификации. Неверифицированные терминалы будут отключены», — сообщил Федоров.

Вооруженные силы Украины постоянно используют Starlink с начала полномасштабного вторжения войск РФ в 2022 году. Военные Украины получили спутниковую связь от SpaceX после того, как Михаил Федоров наладил контакт с Илоном Маском. В 2025 году Маск говорил, что Starlink — это «костяк украинской армии», и если систему отключить, «вся их линия фронта рухнет».

Военные РФ применяют на оккупированных территориях Украины терминалы Starlink, купленные на черном рынке. Российские «военкоры» в феврале 2025 года жаловались на то, что SpaceX заблокировала терминалы Starlink.

Еще о Starlink

Россия все чаще нарушает работу Starlink в Украине, пишет The New York Times Перед наступлением в Харьковской области военные РФ развернули мощные средства для создания помех в работе сети, которой пользуются ВСУ

Еще о Starlink

Россия все чаще нарушает работу Starlink в Украине, пишет The New York Times Перед наступлением в Харьковской области военные РФ развернули мощные средства для создания помех в работе сети, которой пользуются ВСУ

Война в фотографиях. Прифронтовой город Дружковка

Дружковка в Краматорском районе Донецкой области. Город находится примерно в 30 километрах от линии фронта. 24 января 2026 года Serhii Korovainyi / Reuters / Scanpix / LETA

Эвакуация жителя Дружковки. В последние дни Дружковка осталась без газа и электричества. 31 января 2026 года Diego Herrera Carcedo / Anadolu / Getty Images

Эвакуация жителя Дружковки, 31 января 2026 года Diego Herrera Carcedo / Anadolu / Getty Images

Diego Herrera Carcedo / Anadolu / Getty Images

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Тина (Санкт-Петербург). Долго собиралась с мыслями, чтобы написать. Что я чувствую? СТЫД и СТРАХ. Мне стыдно за страну, за сограждан, которые поддерживают то, что происходит. Мне страшно, что за пост в интернете можно получить пять лет, а за слова поддержки украинцам можно получить в морду.

Моя мама родилась в 1931 году, в 1937-м ее отец, мой дед, был осужден большой тройкой и расстрелян. Моя бабушка каким-то чудом не была арестована, наверное, про нее просто забыли. Так вот, до конца жизни, моя мама испытывала СТРАХ, даже когда началась перестройка, она боялась, говорила: «Они придут за тобой, если будешь говорить то, что думаешь». И я благодарю Бога, что она не дожила до этих дней, что давно нет деда со стороны отца, который дошел до Берлина. Не хочу даже думать, что бы они испытали, видя, что страной, победившей фашизм, руководит «дуче».

Пишу через Tor, открытым браузером я бы не решилась, не хочу закончить, как дед.

В заключение хочу обратиться к деятелям культуры, покинувшим страну после начала войны: возвращайтесь и боритесь. Вы, имеющие влияние на умы людей, не имеете права молчать — и говорить вы должны здесь, а не за кордоном. Чтобы мы видели, что вы со своим народом, и что Страна — это не режим, который в ней правит, а люди, которые могут что-то изменить.

Поделитесь вашими мыслями о войне

О чем мы писали накануне

Война Тысяча четыреста тридцать восьмой день. Блэкаут в Украине. Почти вся страна осталась без света. В Киеве и Харькове встало метро, в домах нет воды

О чем мы писали накануне

Война Тысяча четыреста тридцать восьмой день. Блэкаут в Украине. Почти вся страна осталась без света. В Киеве и Харькове встало метро, в домах нет воды

«Медуза»