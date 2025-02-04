Российские «военкоры» пожаловались на массовую блокировку терминалов Starlink

Российские военные в ночь на 4 февраля столкнулись с блокировкой терминалов спутниковой связи Starlink компании SpaceX Илона Маска, сообщили российские «военкоры». Внимание на их публикации обратил автор телеграм-канала «На Zzzzzападном фронте без перемен», журналист и писатель Иван Филиппов.

Одними из первых о блокировке сообщили «военкоры» Татьяна Круглова и Роман Сапоньков. По словам Сапонькова, «по всему фронту заблокировали около 10% всех терминалов». Автор Z-канала «Тупи4ок Дизайнера», в свою очередь, написал, что «разом улетело в блок много тарелок, но не все».

В каких именно регионах российские военные столкнулись с блокировкой терминалов Starlink, не сообщается.

Starlink — глобальная спутниковая система, разворачиваемая компанией SpaceX с 2019 года. Призвана обеспечить высокоскоростной спутниковый доступ в интернет в местах с ненадежным или дорогим соединением. Спутниковую связь Starlink активно используют украинские военные — SpaceX предоставила эту технологию Киеву в первые дни полномасштабного вторжения войск РФ. Российские военные применяют на оккупированных территориях Украины терминалы Starlink, купленные на черном рынке.

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