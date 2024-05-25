Россия все чаще нарушает работу Starlink в Украине, пишет The New York Times Перед наступлением в Харьковской области военные РФ развернули мощные средства для создания помех в работе сети, которой пользуются ВСУ

Терминал Starlink в Изюме, Харьковская область. 25 сентября 2022 года Yasuyoshi Chiba / AFP / Scanpix / LETA

Россия все чаще вмешивается в работу терминалов спутникового интернета в Украине, которые ВСУ использует для связи, сбора разведданных и ударов дронами, пишет The New York Times. По словам украинских чиновников, поговоривших с журналистами, в мае российские военные развернули более мощное электронное оружие и более сложные средства, чтобы нарушить работу системы Starlink, — после того как заняли позиции под Харьковом.

Военнослужащие 92-й штурмовой бригады ВСУ сообщили журналистам, что незадолго до российского наступления в Харьковской области столкнулись со сбоями в работе терминалов Starlink. «Мы проигрываем борьбу с радиоэлектронным оружием. За день до российского наступления Starlink просто выключился. Он стал очень, очень медленным», — сказал заместитель командира ударного беспилотного батальона «Ахиллес» 92-й бригады с позывным «Аякс».

Другой военнослужащий бригады, оператор беспилотников с позывным «Картель» рассказал, что проблемы со связью Starlink помешали его подразделению атаковать противника, а военным приходилось обмениваться сообщениями в мессенджерах — но и те работали очень медленно.

О том, что в первый день нового наступления российских войск в Харьковской области у ВСУ вышли из строя терминалы Starlink, украинские военные также рассказывали газете The Washington Post. По их словам, военные, наблюдавшие за наращиванием группировки российских войск у границы, были «полностью ослеплены».

Недавние атаки России на Starlink, вероятно, проходили с применением новых и более продвинутых технологий, считает министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. По его словам, российские военные «испытывают различные механизмы», чтобы нарушить качество связи Starlink. О каких механизмах идет речь, он не уточнил. Федоров добавил, что Украина постоянно общается с компанией SpaceX для решения проблем. Министр заверил, что качество связи Starlink вскоре должно улучшиться.

The New York Times пишет, что подобные атаки России на терминалы Starlink «представляют серьезную угрозу для Украины». Новые сбои в работе спутниковой сети, похоже, стали самыми масштабными с начала войны. Если российские военные и дальше смогут устраивать такие перебои со связью, это «может ознаменовать тактический сдвиг в конфликте, подчеркнув уязвимость и зависимость Украины от услуг, предоставляемых компанией [Илона] Маска», отмечает газета.

За последний год в работе Starlink в Украине произошло несколько сбоев. Эксперты, опрошенные журналистами, по-разному объясняют их причины. Одни считают, что Россия научилась более эффективно вмешиваться в передачу сигнала между спутниками и терминалами системы. Другие предполагают, что работу сервиса нарушило специальное электронное оружие, установленное на беспилотниках, которое может создавать помехи в сигналах GPS. Также работу Starlink могло ухудшить резкое увеличение числа пользователей и магнитные бури.

При этом эксперты предупреждают об опасной зависимости Украины от одной компании, которая управляет таким важным для ВСУ ресурсом. Однако зависимость Украины от Starlink вряд ли уменьшится, поскольку существует немного альтернатив для такого всеобъемлющего и надежного сервиса, отмечает The New York Times. Власти Украины постоянно тестируют новые системы, заверил Михаил Федоров. По его словам, у военных есть специализированные системы для морских беспилотников, которые уничтожили несколько российских кораблей в Черном море. «Но, конечно, массового аналога не существует», — заключил он.

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