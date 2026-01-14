Hanna Arhirova / AP / Scanpix / LETA

Верховная рада со второй попытки утвердила в качестве нового главы Минобороны Украины Михаила Федорова, занимавшего должность министра цифровой трансформации. На этом посту Федоров проработал более шести лет, став одним из «долгожителей» в нынешнем составе правительства, отмечают журналисты «Экономической правды», составившие подробный портрет Федорова перед новым назначением. Они вспоминают, что при нем было запущено популярное мобильное приложение «Дія», ставшее «государством в смартфоне» — сейчас украинцы могут получить в нем практически любые услуги, касающиеся документов, пособий, кредитов, налогов и многого другого. После начала большой войны с Россией именно Федоров договаривался с Илоном Маском, чтобы обеспечить украинским войскам спутниковую связь через Starlink. На пост министра обороны Федорова выдвинул Владимир Зеленский, с которым, как пишет «Экономическая правда», тот познакомился и сблизился еще до президентских выборов 2019 года. Рассказываем, что известно о Федорове, который сменил на посту министра обороны Дениса Шмыгаля и стал четвертым главой ведомства с начала большой войны.

Михаила Федорова журналисты называют одним из рекордсменов нынешнего правительства Украины по времени нахождения на должности — больше шести лет. Он стал министром цифровой трансформации (и вице-премьером) в 2019 году — почти сразу после победы Владимира Зеленского на президентских выборах и формирования нового кабинета. На тот момент Федорову было 28 лет, и, как отмечает «Экономическая правда», он стал самым молодым министром в истории Украины.

С Зеленским Федоров, который до прихода в политику владел диджитал-агентством в Запорожье, познакомился перед президентскими выборами. Компания Федорова, как пишет «Экономическая правда», работала с командой «Квартала 95» над созданием сайта и онлайн-продвижением. Затем Федоров начал заниматься избирательной кампанией Зеленского и его партии «Слуга народа» — и после победы на выборах почти сразу был назначен министром цифровой трансформации в новом кабинете.

Федорову поручили реализовывать «государство в смартфоне» — идею, о которой Зеленский говорил в первые же дни после избрания. Результатом работы министра стало создание мобильного приложения «Дія», представленного в феврале 2020 года. Вначале в приложении можно было получить цифровое водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства. Теперь «Дія», число пользователей которой перевалило за 23 миллиона человек, предлагает более 20 различных услуг, среди которых — получение разнообразных документов, заключение брака, оплата налогов, поддержка ВСУ и многое другое.

Федоров начал приобретать политический вес. Одним из залогов успеха его министерства журналисты называют то, что Федоров «умел предлагать президенту идеи, которые нравились тому, и довольно быстро доводил их до результата», хотя и отмечают, что не все инициативы ведомства были удачными. В числе таковых они вспоминают, например, идею раздать почти девяти миллионам пенсионеров смартфоны в обмен на вакцинацию. Однако у растущего влияния Федорова, как отмечает «Экономическая правда», оказалась и обратная сторона: проекты все сильнее зависели от личного участия министра.

Среди других направлений работы министерства цифровой трансформации при Федорове были посредничество между государством и IT-сектором, а также налаживание отношений с киберсообществом. Однако там министра критиковали — особенно после хакерских атак на реестры Минюста и функционал железнодорожной компании «Укрзалізниця». Федоров, как пишет «Экономическая правда», на время «дистанцировался» от этих тем, а в 2025 году назначил своим заместителем по вопросам кибербезопасности и облачных технологий Виталия Балашова, которого эксперты считают «специалистом с хорошей репутацией». Однако несмотря на критику и конфликты, Федоров, как отмечают журналисты, пережил несколько смен правительства и оставался для Зеленского «человеком, который отвечает за цифровые решения».

После начала большой войны в 2022 году Федоров, как пишет «Экономическая правда», наладил прямой контакт с главой компании SpaceX Илоном Маском. Именно это позволило Украине оперативно получить крупную партию терминалов Starlink, которые обеспечили жителям прифронтовых территорий связь, а украинским военным — возможность выстроить систему управления и коммуникаций.

Вместе с этим министерство цифровой трансформации работало над развертыванием резервных дата-центров за рубежом, чтобы перенести часть критических государственных данных и сервисов за пределы Украины. Со временем также начали появляться проекты на стыке Минцифры, Минобороны и Госспецсвязи, и в последние три года, как пишет «Экономическая правда», Федоров «почти полностью сосредоточился на войне». В частности, отмечают журналисты, он принимал ключевые решения по развитию приложения «Армия+», которое формально считается проектом Минобороны.

Кандидатуру Федорова на пост министра обороны внес Зеленский, который пообещал в начале года «большую перезагрузку» всех структур — кабинета министров, правоохранительных органов, Минобороны и ВСУ.

13 января Верховная рада поддержала отставку Федорова с поста министра цифровой трансформации, однако голосов за назначение его главой Минобороны не хватило. На следующий день Федоров выступил перед депутатами с речью, в которой заявил, что планирует провести комплексный аудит системы территориальных центров комплектования и социальной поддержки (в Украине ТЦК выполняют функции военкоматов), чтобы проанализировать их эффективность. Федоров отметил, что по линии Минобороны два миллиона украинцев находятся в розыске, еще 200 тысяч — в СЗЧ (самовольное оставление части — прим. «Медузы»).

«Я не хочу быть популистом, я хочу быть реалистом», — сказал Федоров, добавив, что нужно «сделать домашнюю работу по тем проблемам, которые есть, чтобы можно было двигаться дальше». Целью Минобороны он назвал проведение армейской реформы, улучшение инфраструктуры на фронте и борьбу с коррупцией. По данным источников «РБК-Украина», планы Федорова на новом посту также включают применение в обороне IT-практики с измеряемыми показателями эффективности для всех подразделений.

На заседании 14 января депутаты 277 голосами утвердили Федорова на должности министра обороны.

