Война Тысяча четыреста тридцать восьмой день. Блэкаут в Украине. Почти вся страна осталась без света. В Киеве и Харькове встало метро, в домах нет воды
«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями о войне. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вашу жизнь и ваше отношение к миру? Если у вас есть история, связанная с войной, — расскажите ее. Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.
В энергосистеме Украины 31 января произошел масштабный сбой, затронувший почти всю страну. «Сегодня в 10:42 произошло технологическое нарушение с одновременным отключением линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы и линии 750 кВ между западной и центральной частями Украины. Это привело к каскадному отключению в электроэнергетической сети Украины и срабатыванию автоматических защит на подстанциях», — написал в соцсети X первый вице-премьер, министр энергетики Денис Шмыгаль. Электроснабжение планируют восстановить в течение ближайших часов, добавил он.
По официальным данным Минэнерго, на которые ссылается «РБК-Украина», электричество отключилось в Киевской, Житомирской и Харьковской областях. В Киеве и Харькове остановились метро и городской электротранспорт. В Киеве не работают насосные станции, весь город остался без воды, пишет «РБК-Украина». Жители также сообщают, что в квартирах нет отопления.
Обновление: К 14:00 в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях восстановили энергоснабжение критической инфраструктуры, сообщил глава Минэнерго Украины. «В то же время продолжаем наблюдать значительный дефицит мощности. Ряд областей остается на аварийных графиках отключений», — добавил он.
В Виннице и Чернигове в домах нет воды, так как насосные станции остались без электричества. В Чернигове также не ходит электротранспорт. В Полтаве и Конотопе (Сумская область) воду подают по аварийному графику.
Экстренные отключения света также применены в Днепропетровской и Одесской областях, сообщила энергокомпания ДТЭК. По данным «РБК-Украины» подачу электричества экстренно прервали и в Хмельницкой области.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем телеграм-канале, что заслушал доклады премьер-министра Юлии Свириденко и министра энергетики Дениса Шмыгаля по аварийной ситуации в энергосистеме Украины. «Все необходимое реагирование на уровне украинской энергосистемы есть, происходят восстановительные работы. Задача — стабилизировать ситуацию в ближайшее время», — подчеркнул он.
«Укрзализныця» уже сообщила, что ситуация с энергоснабжением железной дороги «стабилизирована».« Поезда продолжают движение по своим маршрутам. Отставание от графика минимальные и будут наверстаны», — цитирует «Украинская правда» заявление железнодорожной компании.
Масштабный сбой в энергосистеме Украины затронул и Молдову. Без электричества 31 января осталась значительная часть Кишинева. В городе, как сообщил мэр Ион Чебан, отключились светофоры на многих улицах, встали троллейбусы. Минэнерго Молдовы заявило, что «из-за серьезных проблем в украинской энергосистеме <…> на линии Исакча — Вулканешты — МГРЭС упало напряжение, что привело к повреждению и отключению энергосистемы».
Энергосистема Украины — одна из главных целей российских ударов. С начала 2026 года Киев уже несколько раз оставался без электричества, тепла и воды. 29 января президент США Дональд Трамп заявил, что президент РФ Владимир Путин пообещал ему не наносить удары по Киеву и другим городам Украины до 1 февраля из-за сильных холодов. 30 января власти Украины подтвердили, что новых ударов по объектам энергетики действительно не было. 31 января об ударах по энергоинфраструктуре Украины также не сообщалось.
Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.
Иван (Россия). Я живу в России, никуда не уезжал. 24 февраля 2022 года не стало для меня таким уж шоком, как многие пишут в письмах к вам. Очевидно было, что что-то намечается — это и стягивание войск к границе, и постоянные выступления Путина по телевизору. Была надежда на блеф, какие-то политические игры, но в целом я понимал, что готовится вторжение. И когда оно случилось, мне почему-то казалось, что пройдет все примерно как в Грузии в 2008 году: два-три дня локальных стычек, погрозят танками, самолетами, выдвинут каки-то требования и, удовлетворившись ими, укатят восвояси. Как мы знаем, не вышло. И именно этот момент стал для меня настоящим шоком — то, как наша «великая и могучая» армия начала отхватывать по полной на всех фронтах и в итоге увязла в долгой позиционной войне с сотнями тысяч погибших с обеих сторон.
Так уж вышло, что у меня нет ни родственников, ни знакомых в Украине, поэтому на личностном уровне это все прошло мимо меня. Я, может, сейчас напишу непопулярную вещь, но мне кажется, что то, что я ощущаю, близко к настроениям большей части населения: Украина мне не близка. Да, вторжение несправедливо, да умирают мирные жители, бомбежки, вот это все ужасно, но. Для меня это примерно то же самое, как война в Сирии. Это где-то далеко, это меня мало касается. А вот что реально бесит, так это санкции, уход брендов, ситуация в экономике, общая изоляция страны.
Путин повел Россию по неверному пути — вот что бывает, когда ты сидишь царем больше 20 лет. Я, как и все, надеюсь, что война скоро кончится, но те проблемы, о которых я написал выше, ведь никуда не денутся. Путин рано или поздно уйдет — если не сам, то по естественным причинам, — а то, что он наворотил, придется расхлебывать всем нам, тем, кто остался в России.