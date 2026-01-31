Война Тысяча четыреста тридцать восьмой день. Блэкаут в Украине. Почти вся страна осталась без света. В Киеве и Харькове встало метро, в домах нет воды

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями о войне. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вашу жизнь и ваше отношение к миру? Если у вас есть история, связанная с войной, — расскажите ее. Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Украина

В энергосистеме Украины 31 января произошел масштабный сбой, затронувший почти всю страну. «Сегодня в 10:42 произошло технологическое нарушение с одновременным отключением линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы и линии 750 кВ между западной и центральной частями Украины. Это привело к каскадному отключению в электроэнергетической сети Украины и срабатыванию автоматических защит на подстанциях», — написал в соцсети X первый вице-премьер, министр энергетики Денис Шмыгаль. Электроснабжение планируют восстановить в течение ближайших часов, добавил он.

Одна из станций киевского метро. Поезда остановились, но доступ на станции не закрыт, чтобы их можно было использовать как убежище. 31 января 2026 года Anatolii Stepanov / Reuters / Scanpix / LETA

Киевское метро. 31 января 2026 года Anatolii Stepanov / Reuters / Scanpix / LETA

По официальным данным Минэнерго, на которые ссылается «РБК-Украина», электричество отключилось в Киевской, Житомирской и Харьковской областях. В Киеве и Харькове остановились метро и городской электротранспорт. В Киеве не работают насосные станции, весь город остался без воды, пишет «РБК-Украина». Жители также сообщают, что в квартирах нет отопления.

Обновление: К 14:00 в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях восстановили энергоснабжение критической инфраструктуры, сообщил глава Минэнерго Украины. «В то же время продолжаем наблюдать значительный дефицит мощности. Ряд областей остается на аварийных графиках отключений», — добавил он.

В Виннице и Чернигове в домах нет воды, так как насосные станции остались без электричества. В Чернигове также не ходит электротранспорт. В Полтаве и Конотопе (Сумская область) воду подают по аварийному графику.

Экстренные отключения света также применены в Днепропетровской и Одесской областях, сообщила энергокомпания ДТЭК. По данным «РБК-Украины» подачу электричества экстренно прервали и в Хмельницкой области.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем телеграм-канале, что заслушал доклады премьер-министра Юлии Свириденко и министра энергетики Дениса Шмыгаля по аварийной ситуации в энергосистеме Украины. «Все необходимое реагирование на уровне украинской энергосистемы есть, происходят восстановительные работы. Задача — стабилизировать ситуацию в ближайшее время», — подчеркнул он.

Магазин по продаже смартфонов. Киев, 31 января 2026 года Thomas Peter / Reuters / Scanpix / LETA Очередь на остановке общественного транспорта. Киев, 31 января 2026 года Thomas Peter / Reuters / Scanpix / LETA

«Укрзализныця» уже сообщила, что ситуация с энергоснабжением железной дороги «стабилизирована».« Поезда продолжают движение по своим маршрутам. Отставание от графика минимальные и будут наверстаны», — цитирует «Украинская правда» заявление железнодорожной компании.

Масштабный сбой в энергосистеме Украины затронул и Молдову. Без электричества 31 января осталась значительная часть Кишинева. В городе, как сообщил мэр Ион Чебан, отключились светофоры на многих улицах, встали троллейбусы. Минэнерго Молдовы заявило, что «из-за серьезных проблем в украинской энергосистеме <…> на линии Исакча — Вулканешты — МГРЭС упало напряжение, что привело к повреждению и отключению энергосистемы».

Энергосистема Украины — одна из главных целей российских ударов. С начала 2026 года Киев уже несколько раз оставался без электричества, тепла и воды. 29 января президент США Дональд Трамп заявил, что президент РФ Владимир Путин пообещал ему не наносить удары по Киеву и другим городам Украины до 1 февраля из-за сильных холодов. 30 января власти Украины подтвердили, что новых ударов по объектам энергетики действительно не было. 31 января об ударах по энергоинфраструктуре Украины также не сообщалось.

Война в фотографиях

Национальный художественный музей Украины. Киев, 31 января 2026 года Sergei Gapon / AFP / Scanpix / LETA

Национальный художественный музей Украины. Киев, 31 января 2026 года Sergei Gapon / AFP / Scanpix / LETA

Национальный художественный музей Украины. Киев, 31 января 2026 года Sergei Gapon / AFP / Scanpix / LETA Национальный художественный музей Украины. Киев, 31 января 2026 года Sergei Gapon / AFP / Scanpix / LETA

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Иван (Россия). Я живу в России, никуда не уезжал. 24 февраля 2022 года не стало для меня таким уж шоком, как многие пишут в письмах к вам. Очевидно было, что что-то намечается — это и стягивание войск к границе, и постоянные выступления Путина по телевизору. Была надежда на блеф, какие-то политические игры, но в целом я понимал, что готовится вторжение. И когда оно случилось, мне почему-то казалось, что пройдет все примерно как в Грузии в 2008 году: два-три дня локальных стычек, погрозят танками, самолетами, выдвинут каки-то требования и, удовлетворившись ими, укатят восвояси. Как мы знаем, не вышло. И именно этот момент стал для меня настоящим шоком — то, как наша «великая и могучая» армия начала отхватывать по полной на всех фронтах и в итоге увязла в долгой позиционной войне с сотнями тысяч погибших с обеих сторон.

Так уж вышло, что у меня нет ни родственников, ни знакомых в Украине, поэтому на личностном уровне это все прошло мимо меня. Я, может, сейчас напишу непопулярную вещь, но мне кажется, что то, что я ощущаю, близко к настроениям большей части населения: Украина мне не близка. Да, вторжение несправедливо, да умирают мирные жители, бомбежки, вот это все ужасно, но. Для меня это примерно то же самое, как война в Сирии. Это где-то далеко, это меня мало касается. А вот что реально бесит, так это санкции, уход брендов, ситуация в экономике, общая изоляция страны.

Путин повел Россию по неверному пути — вот что бывает, когда ты сидишь царем больше 20 лет. Я, как и все, надеюсь, что война скоро кончится, но те проблемы, о которых я написал выше, ведь никуда не денутся. Путин рано или поздно уйдет — если не сам, то по естественным причинам, — а то, что он наворотил, придется расхлебывать всем нам, тем, кто остался в России.

