Война Тысяча четыреста тридцать седьмой день. Россия (вроде бы) согласилась приостановить удары по украинской энергетике. Со вчерашнего дня их не было

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями о войне. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вашу жизнь и ваше отношение к миру? Если у вас есть история, связанная с войной, — расскажите ее. Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Мир

Президент США Дональд Трамп вчера вечером заявил, что президент РФ Владимир Путин пообещал ему не наносить удары по Киеву и другим городам Украины до 1 февраля из-за сильных холодов.

«Там не просто холодно, а необычайно холодно, там рекордно холодно. Это очень большая проблема — плохая погода. По их словам, они никогда не испытывали такой холод», — заявил Трамп, отметив, что со стороны Путина пообещать остановить удары «было очень мило».

Президент США не уточнил, когда получил обещание от Путина. Официально об их телефонных разговорах в последние дни не сообщалось.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сегодня подтвердил, что Трамп обратился к президенту РФ «с личной просьбой» временно прекратить удары по Киеву с целью «создания благоприятных условий для проведения переговоров». Из слов Пескова следует, что это было на прошлых выходных: пресс-секретарь президента РФ сказал, что Трамп просил «воздержаться [от ударов] на неделю — до 1 февраля».

Песков подтвердил, что Путин согласился на просьбу Трампа, но отказался конкретизировать, шла ли речь о прекращении ударов только по энергетическим объектам или вообще всех воздушных атак.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня утром сказал, что прямых договоренностей между Россией и Украиной о прекращении ударов по энергетике не было, хотя на переговорах в Абу-Даби американцы «поднимали вопрос деэскалации, чтобы обеспечить больше пространства для дипломатии». При этом он заявил, что если РФ действительно прекратит обстрелы энергетической инфраструктуры, Украина остановит атаки на российские подстанции и НПЗ.

Если Россия не бьет по нашей энергетике, генерирующей или любой, — мы не будем бить по их энергетике. Я думаю, это ответ, на который рассчитывал медиатор переговоров — США. Мы всегда демонстрируем, что поддерживаем все рациональные американские инициативы, поддерживаем любые реальные инициативы по деэскалации и тому подобное.

Позже Зеленский заявил, что ударов по энергетическим объектам сегодняшней ночью российские военные не наносили, однако, утверждает президент Украины, в нескольких регионах еще вчера днем «было поражение именно энергетической инфраструктуры». Он подчеркнул, что атаки беспилотников на городскую застройку продолжаются.

При этом The New York Times со ссылкой на неназванного советника офиса президента Украины пишет, что украинцы сами попросили россиян о приостановке ударов на переговорах в Абу-Даби на прошлых выходных, и российская сторона «согласилась, но не в письменной форме».

Источник издания назвал это «джентельменским соглашением» между переговорщиками. Он отметил, что после обстрела Одессы и атаки дронов на пассажирский поезд, которые произошли во вторник, российские переговорщики в частном порядке принесли извинения и объяснили, что приказ прекратить огонь получили не все подразделения российской армии.

Некоторые российские провоенные паблики начали писать о существовании приказа о прекращении обстрелов вчера утром, еще до заявлений Трампа. Авторы также отмечали, что приказ получили не все подразделения, и неизвестно, является ли прекращение огня локальным и сколько оно продлится.

Сейчас в Украину после крайне суровых морозов пришло относительное потепление: в последние дни в Киеве дневные температуры были около нуля градусов. Однако уже на этих выходных опять ожидается резкое похолодание — в течение ближайшей недели температура в столице Украины днем будет около минус 10 градусов, а по ночам — до минус 20. В некоторых регионах по ночам температура может опуститься до минус 30 градусов.

Война в фотографиях. Пожилые люди в Украине без света и отопления

88-летняя Эсфирь Рудминская пытается согреться в одежде под одеялом в условиях отсутствия электричества и отопления. Киев, 26 января 2026 года Roman Polipey / AFP / Scanpix / LETA

89-летняя Евгения Еремина использует газовую плиту для обогрева. Киев, 26 января 2026 года Roman Polipey / AFP / Scanpix / LETA

91-летняя Лидия Телещук. 26 января 2026 года, Киев Roman Polipey / AFP / Scanpix / LETA

Домашний термометр в квартире Лидии Телещук показывает 11 градусов тепла. 26 января 2026 года Roman Polipey / AFP / Scanpix / LETA

75-летняя Наталья Шевченко. Киев, 26 января 2026 года Roman Polipey / AFP / Scanpix / LETA

Волонтер дает лампочку, работающую от батареек, 77-летней Нине Сидоренко. Киев, 26 фнваря 2026 года Roman Polipey / AFP / Scanpix / LETA

Война глазами читателей «Медузы»

Катерина (Россия → Польша). Довольно сложно каким-то правильным образом начать данное сообщение, но, допустим, мое состояние можно описать как «пережили, смирились, двигаемся дальше».

Когда война началась в 2022 году, мне было тяжело это перенести. Не верилось в то, что люди, с которыми я учусь, общаюсь, могут поддерживать такое. Гнев пылал и не уходил из головы днями.

Теперь, спустя три года жизни в Польше, могу поделиться тем, что изменилось. Все очень просто — мне стало все равно. Чувство самосохранения переросло любой ярый патриотизм, и теперь единственное, чего я хочу — это нормальный спокойный мир. Уже неважно, что происходит там, за тысячи километров. Лишь бы мои родные и друзья в России и Украине были в безопасности. А я буду продолжать строить свою жизнь на новом месте и надеяться, что в 2027-м, 2029-м или 2030-м, как некоторые предполагают, война не дойдет до стран Европейского союза.

Поделитесь вашими мыслями о войне

О чем мы писали накануне

Война Тысяча четыреста тридцать шестой день. Фридрих Мерц исключил вступление Украины в Евросоюз к 2027 году (такой пункт был в мирном плане)

О чем мы писали накануне

Война Тысяча четыреста тридцать шестой день. Фридрих Мерц исключил вступление Украины в Евросоюз к 2027 году (такой пункт был в мирном плане)