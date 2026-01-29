Война Тысяча четыреста тридцать шестой день. Фридрих Мерц исключил вступление Украины в Евросоюз к 2027 году (такой пункт был в мирном плане)

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями о войне. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вашу жизнь и ваше отношение к миру? Если у вас есть история, связанная с войной, — расскажите ее. Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Украина

Канцлер Германии Фридрих Мерц исключил вступление Украины в Евросоюз в 2027 году. «Присоединение 1 января 2027 года исключено. Это невозможно», — сказал он.

Мерц напомнил, что каждая страна, которая хочет вступить в ЕС, должна соответствовать ряду конкретных критериев, и этот процесс обычно занимает годы. Канцлер подчеркнул, что для Украины важно иметь перспективу вступления, но этот процесс будет долгосрочным.

По словам Мерца, излишне быстрое вступление Украины в ЕС «просто нецелесообразно».

Пункт о потенциальном вступлении Украины в ЕС в 2027 году впервые появился в мирном плане США, попавшем в прессу в прошлом ноябре. В декабре Financial Times писала, что эта опция действительно обсуждается на переговорах с участием Украины, США и европейских стран и является одним из параметров мирного соглашения.

Несколько дней назад издание Politico уточнило, что пункт об ускоренном вступлении Киева в Евросоюз содержится в «плане процветания», который описывает послевоенное восстановление Украины. Издание отмечало, что это не нравится лидерам многих стран ЕС, так как они опасаются, что увязка восстановления Украины с членством в сообществе создаст «непредвиденные осложнения для союза».

Премьер Венгрии Виктор Орбан 23 января заявлял, что на саммите ЕС лидерам стран блока представили конфиденциальный документ Еврокомиссии, который предусматривает членство Украины до 2027 года. Тогда же о наличии такого документа говорил президент Сербии Александр Вучич, которая также является кандидатом в члены ЕС.

Публично глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен называла в качестве потенциально возможного срока вступления Украины в ЕС 2030 год.

Сегодня еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос сказала, что вступление Украины в ЕС в 2027 году — это «желание многих государств-членов». Она не уточнила, о каких странах идет речь, и сколько их, но отметила, что до этого Киеву в любом случае нужно будет провести реформы.

Украина получила официальный статус кандидата на вступление в ЕС летом 2022 года. До сих пор, однако, Киев даже не начал формальные переговоры о вступлении в Евросоюз. Во многом это связано с позицией Венгрии. Виктор Орбан неоднократно подчеркивал, что пока он находится у власти, Будапешт продолжит блокировать любое движение Украины в сторону членства в сообществе, потому что не хочет втягивания ЕС в войну.

Россия

Доходы России от энергоносителей в 2025 году упали примерно на 20% по сравнению с 2024 годом, пишет Financial Times. Основные причины — общее падение цен на нефть в мире и санкции США, введенные в начале осени против «Роснефти» и «Лукойла».

После введения санкций российским компаниям пришлось увеличить дисконт на свою нефть, чтобы сохранить объемы экспорта. Если до санкций скидка составляла примерно 15 долларов за баррель, то теперь — более чем 24 доллара.

Так, по итогам декабря Минэкономразвития сообщило, что средняя цена нефти марки Urals, на основе которой нефтяным компаниям начисляют налог на добычу полезных ископаемых, составила 39,2 доллара за баррель. Цена барреля нефти Brent на рынках в этом месяце была выше 60 долларов.

Как пишет FT, некоторые недавние партии в Индию поставлялись по еще более низкой цене — 22-25 долларов за баррель, что лишь незначительно превышает стоимость добычи и транспортировки. «Если США еще больше усилят санкции, единственный способ продавать нефть — это трубопровод [а не танкерные перевозки по морю]», — заявил изданию бывший топ-менеджер, работавший в энергетическом секторе в РФ.

На фоне санкций доля доходов от энергоресурсов в российском бюджете упала с пиковых 50% до примерно 24%, что стало самым низким уровнем как минимум за последнее десятилетие, пишет Financial Times.

Война в фотографиях. Прифронтовые деревни в Запорожской области

Село Юрковка Dmytro Smolienko / Ukrinform / SIPA / Scanpix / LETA

Село Таврическое Dmytro Smolienko / Ukrinform / SIPA / Scanpix / LETA Жительница Юрковки покидает свой дом во время эвакуации Dmytro Smolienko / Ukrinform / SIPA / Scanpix / LETA

Поселок Камышеваха Dmytro Smolienko / Ukrinform / SIPA / Scanpix / LETA

Село Юрковка Dmytro Smolienko / Ukrinform / SIPA / Scanpix / LETA Dmytro Smolienko / Ukrinform / SIPA / Scanpix / LETA

Dmytro Smolienko / Ukrinform / SIPA / Scanpix / LETA

Война глазами читателей «Медузы»

Оксана (Киев). Мне приснился сон. Я спала на даче, укрытая тонким покрывалом, чувствуя, как ночь окутывает меня своим бархатным теплом. В воздухе стоял сладковатый аромат нагретой солнцем травы, смешанный с легким запахом сосны. Где-то вдалеке раскатывал гром — глухой, перекатывающийся, будто сонное дыхание грозы.

Я знала: вот-вот пойдет дождь. Он начнется с робких капель, что упадут на раскаленную крышу, зашипят на окне, а потом разразится настоящий ливень — долгожданный, освежающий. Я лежала, улыбаясь во сне, и чувствовала абсолютное счастье, как когда-то в детстве, в Славянске на Донбассе.

Но вот я проснулась…. Открыла глаза. Темнота. Раскаты все еще гремели, но уже иначе. Это был не гром, а нечто чужеродное, пугающее. Сквозь сон я услышала звуки ПВО, шахеды и баллистика летели на Киев. Никаких дач, пропитанных запахом нагретого солнцем, никаких летних ночей, полных теплого, глубокого покоя. Никакого детского счастья, простого, безмятежного, как дыхание спящего мира. Все это осталось там. За линией, которую не переступить, за границей времени, за которой теперь — только воспоминания. Больше так никогда не будет.

Теперь гром — это ПВО, а небо вспорото чужими следами. Теперь тишина — не уют, а напряженное ожидание. Теперь ночь — не отдых, а зыбкая граница между страхом и надеждой. И, кажется, война бесконечна. Она не только снаружи, она уже внутри. Она вплелась в мысли, в запахи, в звуки, в воздух, которым мы дышим. Она вытеснила время, стерев различие между вчера, сегодня и завтра. Теперь прошлое — это единственное место где еще можно укрыться.

«Медуза»