Война Тысяча четыреста тридцать пятый день. Сначала мирное соглашение, потом гарантии безопасности Украины. Это позиция США на переговорах об окончании войны

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне.

Достижение мирных договоренностей с Россией является для Украины необходимым условием для получения гарантий безопасности от США, пишет агентство Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

Накануне газета Financial Times написала, что администрация Дональда Трампа требует от Украины уступить Донбасс России, увязывая именно эту уступку с гарантиями безопасности. Украинские и европейские чиновники на условиях анонимности назвали позицию США попыткой давления на Киев.

Источник Reuters, однако, приводит другую версию: США никак не вмешиваются в содержание мирных договоренностей между воюющими сторонами и не говорят Украине, что в них должно быть. Утверждение о том, что Вашингтон пытается заставить Киев пойти на территориальные уступки, по его словам, вводит в заблуждение.

В Белом доме также отвергли упомянутые в статье Financial Times утверждения, назвав «абсолютной ложью» то, что гарантии безопасности увязаны со сдачей Донбасса.

Президент Украины Владимир Зеленский позавчера заявил, что документ о гарантиях безопасности «готов на 100%», и Киев ждет от США лишь даты и места его подписания. Предполагается, что подписанный документ впоследствии ратифицируют Конгресс США и Верховная рада. Содержание документа пока не раскрывается.

Переговоры США, России и Украины продолжатся 1 февраля в Абу-Даби. Их первый раунд, состоявшийся на прошлой неделе, все стороны характеризовали положительно. Источник издания Axios сообщал, что РФ и Украина «очень близки к встрече Путина и Зеленского».

Помощник президента России Юрий Ушаков сегодня заявил, что РФ никогда не отказывалась от встречи президентов, если она будет хорошо подготовлена, и готова на нее и сейчас — если Зеленский приедет в Москву. «При этом гарантированно обеспечим его безопасность и необходимые условия для работы», — заявил помощник президента РФ.

Территориальный вопрос остается ключевым. Москва продолжает публично настаивать на том, чтобы украинские войска покинули всю территорию Донецкой области. При этом будущий статус региона остается предметом переговоров. Среди рассматриваемых компромиссных вариантов, о которых сообщалось ранее, — объявить территорию, оставленную украинскими военными, демилитаризованной зоной с особым экономическим статусом.

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Ольга. Моя война началась в 2014 году. Тогда я с полуторагодовалым сыном выезжала из оккупированного Луганска. Мы прожили в оккупации два дня, побросали вещи в багажник — детские игрушки, лекарства — и уехали в неоккупированную часть восточной Украины. Мой родной город уже несколько недель был захвачен бандой Гиркина и местными, по большей части маргинального вида, «ополченцами». Я видела этих людей, некоторых даже знала. Помню «референдумы» и протесты. Вот так мой Луганск остался в прошлом.

Пришлось начинать все сначала. Появилась работа, было куплено жилье, налажен быт и бизнес. Слухи о том, что будет война, начали появляться весной 2021 года. Верилось с трудом. Только когда в феврале 2022-го были признаны ЛДНР, я снова собрала чемоданы. Один большой и один маленький, для детских вещей. Сыну было уже девять […].

Как ехали ночью через Чугуев, Харьков, Полтаву, писать не буду. Плохо помню. Ехали мы в Киев. Дальше еще было много всего. Много страха, боли и злости. Злость пришла сразу после шока. Ненависть. Ко всему, что связано с Путиным, к россиянам. Наверное, именно это и помогло в первые дни и недели полномасштабной войны. Когда нет связи с близкими, населенные пункты стираются с карт, когда ложишься спать одетым, а у ребенка во всех карманах записки с номерами телефонов родных.

К счастью, нельзя ненавидеть долго. Злость — хороший механизм, но вдолгую разрушителен. Мне казалось, что ничего человеческого во мне больше не осталось. Потом убили Навального. Я тогда впервые почувствовала какие-то другие чувства к человеку с российским паспортом. Это была не жалость, нет. Боль.

Надежда Буянова. Когда я увидела ее фото в простой старенькой квартире, мое сердце сжалось. Маленькая и беззащитная. Похожая на мою бабушку. Бессильная против адской машины. Она не заслужила ни наказания, ни моей ненависти. Говорите о ней тоже. Пишите.

Я не могу больше ненавидеть и не хочу. Если ты не пришел с оружием на мою землю, не оправдываешь эти преступления — ты не заслуживаешь санкций, наказаний и моей ненависти, ты не мой враг. Я не отдам этой войне свое человеческое лицо — и вы не отдавайте.

