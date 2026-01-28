Россия готова к прямым переговорам президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Он отметил, что Москва никогда не отказывалась «от таких контактов», если они хорошо подготовлены и ориентированы на достижение конкретных результатов.

Ушаков сказал, что если Зеленский «действительно готов» к встрече, российская сторона приглашает его в Москву. «При этом гарантированно обеспечим его безопасность и необходимые условия для работы», — заявил помощник президента РФ.

Возможная встреча Путина и Зеленского стала обсуждаться после трехсторонних переговоров США, России и Украины в Абу-Даби, которые прошли 23-24 января и получили положительные оценки от всех трех делегаций. Источник издания Axios тогда сообщал, что стороны «очень близки к встрече Путина и Зеленского».

Осенью 2025 года Путин в одном из интервью уже предлагал Зеленскому приехать на переговоры в Москву. Тот отказался, заявив, что президент РФ может сам посетить Киев.