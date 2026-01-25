Переговоры США, Украины и России возобновятся на следующей неделе. По словам источника Axios, стороны «очень близки к встрече Путина и Зеленского»

Трехсторонние переговоры США, Украины и России, проходившие 23–24 января в Абу-Даби, продолжатся там же на следующей неделе.

О том, что переговоры возобновятся в следующее воскресенье, 1 февраля, сообщил 24 января со ссылкой на источник корреспондент Axios Барак Равид.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф подтвердил, что стороны достигли договоренности о продолжении диалога на следующей неделе в Абу-Даби. По его словам, прошедшие переговоры были «очень конструктивными».

Axios со ссылкой на источники пишет, что в ходе переговоров обсуждались все спорные вопросы: Донбасс, управление Запорожской АЭС и необходимые шаги по деэскалации с обеих сторон. «Обсуждалось все. Никто не был отстранен от дискуссии ни с одной стороны», — говорит собеседник издания. По словам одного из источников, стороны «очень близки к встрече Путина и Зеленского». Он добавил, что если на следующих трехсторонних переговорах будет достигнут еще больший прогресс, это может привести к встрече сторон в Москве или Киеве.

В конце второго дня переговоров три команды сели вместе за обед. «В какой-то момент все выглядели почти как друзья. У меня возникло чувство надежды», — сказал американский чиновник, которого цитирует Axios.

По итогам двухдневных переговоров в Абу-Даби украинские чиновники назвали их «позитивными», а Владимир Зеленский — «конструктивными», добавив, что на встрече обсуждались параметры окончания войны. Российская сторона официальных заявлений по поводу итогов переговоров пока не делала. В МИД ОАЭ сообщили, что в ходе переговоров в Абу-Даби российские и украинские делегации контактировали напрямую.

Читайте также

Война Тысяча четыреста тридцать первый день. Россия на фоне трехсторонних переговоров в Абу-Даби нанесла массированный удар по Украине. В Киеве тысячи домов снова без света, в Харькове более 30 пострадавших

Читайте также

Война Тысяча четыреста тридцать первый день. Россия на фоне трехсторонних переговоров в Абу-Даби нанесла массированный удар по Украине. В Киеве тысячи домов снова без света, в Харькове более 30 пострадавших