Война Тысяча четыреста тридцать первый день. Россия на фоне трехсторонних переговоров в Абу-Даби нанесла массированный удар по Украине. В Киеве тысячи домов снова без света, в Харькове более 30 пострадавших

Украина

В ночь на 24 января российские войска нанесли комбинированный удар по Украине с применением беспилотников и ракет, говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ. Всего, по данным украинской армии, российские военные выпустили 375 беспилотников и 21 ракету. Основным направлением удара стала Киевская область. Украинские средства ПВО сбили 15 ракет и 357 беспилотников.

Под атаку дронов попал Харьков. Как сообщил мэр города Игорь Терехов, больше всего пострадали Индустриальный и Немышлянский районы. Повреждены жилые дома и частный сектор, общежитие для переселенцев. Президент Украины Владимир Зеленский также сообщил о повреждении медицинского колледжа и роддома.

Терехов позже уточнил, что в результате ночной атаки пострадал 31 человек.

В Киеве в результате российского удара погиб один человек, еще четверо пострадали, рассказали в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям. В Голосеевском районе есть разрушения на верхнем этаже кондитерской фабрики. Как уточнила депутат фракции «Европейская солидарность» Виктория Сюмар, удар пришелся по фабрике Roshen; там погибла женщина. «От прямого попадания „Шахеда“ на заводе Рошен погибла женщина… Работала в производственном цеху. <…> Еще двое рабочих получили ранения», — заявила депутат.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что из-за атаки и повреждений критической инфраструктуры в украинской столице снова почти шесть тысяч домов остались без отопления. Большинство из них — те, что уже дважды подключили или пытались подключить к теплоснабжению после обстрелов 9 и 20 января.

Минобороны РФ утром 24 января сообщило, в ответ на атаки Киева по гражданским объектам на территории России были нанесены удары по заводу, производящему беспилотники, а также объектам энергетики, «используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины».

Массированный удар по Украине был нанесен в момент, когда в Абу-Даби проходят двухдневные переговоры делегаций России, Украины и США. «Мирные усилия? Трехсторонняя встреча в ОАЭ? Дипломатия? Для украинцев это была очередная ночь российского террора. Цинично, что Путин отдал приказ о жестоком массированном ракетном ударе по Украине прямо в тот момент, когда делегации встречаются в Абу-Даби для продвижения возглавляемого Америкой мирного процесса. Его ракеты попали не только в наших людей, но и по столу переговоров», — заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.

Reuters отмечает, что первый день переговоров в Абу-Даби показал, что никаких признаков компромисса сторонами достигнуто не было. В Белом доме назвали обсуждения продуктивными. Переговоры возобновились утром 24 января. Как и в первый день, они проходят в закрытом режиме.

Война в фотографиях. Последствия ударов по Киеву и Харькову

Киев

Спасатели тушат пожар после российского удара по Киеву Oleksandr Magula / AFP / Scanpix / LETA Горящие грузовики в Киеве Oleksandr Magula / AFP / Scanpix / LETA

Фабрика Roshen, пострадавшая в результате российского удара Valentyn Ogirenko / Reuters / Scanpix / LETA

Автомастерская и гаражи после российского удара по Киеву Valentyn Ogirenko / Reuters / Scanpix / LETA

Харьков

Спасатели рядом с домом, пострадавшим в результате атаки российских дронов по Харькову Sofiia Gatilova / Reuters / Scanpix / LETA

Sofiia Gatilova / Reuters / Scanpix / LETA

Sofiia Gatilova / Reuters / Scanpix / LETA Sofiia Gatilova / Reuters / Scanpix / LETA

Война глазами читателей «Медузы»

Кристина (Москва). Я прочла письмо от жительницы Харькова и хотела поделиться тем, как я буду объяснять эту войну своим детям.

Мне около 20 лет, я живу в Москве вместе с родителями. С начала войны я ее не сильно ощущала, [хотя] я знала, что было в Буче, я знаю что происходит с украинскими девушками, похищенными на фронте российскими солдатами, я знаю, как умирают обычные гражданские люди или волонтеры Красного креста, которые пытаются вывезти людей из серой зоны.

Однако действительно хотя бы как-то, чуть-чуть понять украинцев я смогла с первыми атаками беспилотников на Москву, с первыми взрывами в четыре утра. Прозвучит для украинцев смешно, наверное, но я не могла спать после этого двое суток, до меня сразу моментом дошло осознание, что люди живут так уже три-четыре года. В тот момент я могла бы (с малой вероятностью) умереть от того, что упадут обломки беспилотника, или просто беспилотник случайно в дом попадет — а так пострадало и умерло уже немало жителей Украины, и они были невинными, обычными людьми.

С тех пор у меня крутится в голове идея одиночного пикета, я хочу выйти с плакатом «нет в***е» или «нет вобле», или «нет войне» все-таки. Меня заберут на 14 суток, и потом ко мне будут приходить полицейские. Я не знаю, как это все работает, и получу ли я за один пикет статью за дискредитацию ВС РФ, но одно я знаю точно: от меня будет куда больше толку, если я накоплю денег и уеду из России, а не сяду и не буду шить в тюрьме балаклавы для военных. Я принесу больше пользы, если уеду писать про то, что делали и делают российские солдаты на фронте, про то, как страдает Украина. Я хочу уехать, чтобы показать тот самый незаметный для граждан России нацизм, против которого они воюют.

Я не собираюсь врать своим детям о том, что делала Россия в этой войне, о том, как издевалась над другой нацией, культурой и суверенитетом. И в таком случае кто же я в ваших глазах — соучастник или равнодушный человек?

