В Абу-Даби завершились переговоры России, Украины и США. По информации Axios, следующий раунд переговоров может состояться на следующей неделе

Двухдневные переговоры делегацией России, Украины и США, проходившие в столице ОАЭ Абу-Даби, завершились, передают РИА Новости, «Суспiльне» и Reuters со ссылкой на источники.

Эту информацию вскоре подтвердила журналистам представитель секретаря Совета национальной безопасности Украины Рустема Умерова Диана Давитян. Никаких официальных заявлений на момент публикации новости стороны не делали.

Украинские чиновники в разговоре с корреспондентом Axios Бараком Равидом назвали переговоры в Абу-Даби «позитивными» и «конструктивными». Следующий раунд переговоров состоится в ОАЭ на следующей неделе, добавили собеседники журналиста. Источник ТАСС заявил, что результаты у переговоров есть, но никаких подробностей не привел.

Переговоры начались 23 января и проходили в закрытом режиме. По итогам первого дня представитель Белого дома сказал NBC News, что встреча была «продуктивной».

Российскую делегацию на переговорах возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС РФ (ГРУ) Игорь Костюков. «Агентство» также обратило внимание, что в российскую переговорную группу входил первый замначальника информации управления ГРУ Александр Зорин.

Читайте также

Война Тысяча четыреста тридцать первый день. Россия на фоне трехсторонних переговоров в Абу-Даби нанесла массированный удар по Украине. В Киеве тысячи домов снова без света, в Харькове более 30 пострадавших

Читайте также

Война Тысяча четыреста тридцать первый день. Россия на фоне трехсторонних переговоров в Абу-Даби нанесла массированный удар по Украине. В Киеве тысячи домов снова без света, в Харькове более 30 пострадавших