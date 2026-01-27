«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями о войне. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вашу жизнь и ваше отношение к миру? Если у вас есть история, связанная с войной, — расскажите ее. Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Мир

В Евросоюзе обострились споры по поводу использования Украиной кредита на 90 миллиардов евро, пишет The Telegraph. Решение о выделении этого кредита было принято на саммите ЕС в середине декабря. Это беспроцентный займ, гарантированный бюджетом Евросоюза, который Киев должен будет погасить после окончания войны только в случае получения репараций от России.

В середине января Еврокомиссия сообщила, что деньги будут выделены на период 2026-2027 годов. Одна треть пойдет на бюджетную поддержку Киева, а две трети — 60 миллиардов евро — на военные нужды. Тогда же Брюссель обозначил ключевое требование: при оборонных закупках приоритет надо отдавать оружию, произведенному в Евросоюзе или в самой Украине.

При этом в Украине оценивают стоимость необходимой стране военной техники из-за пределов ЕС в 24 миллиарда евро только в этом году. В первую очередь, это американские комплексы Patriot, а также дальнобойные ракеты Storm Shadow, которые производит Великобритания.

В связи с этим 11 стран ЕС предложили ослабить действующие правила, чтобы Киев мог использовать европейские деньги для покупки британского оружия. Подразумевается четырехуровневая система расходования средств: если необходимое оружие нельзя получить на первых двух уровнях (ЕС и Украина), то допускаются закупки на третьем уровне — у ближайших партнеров ЕС, таких как Великобритания или Канада. На четвертом уровне — США.

Однако против этой инициативы резко выступила Франция, которая, как отмечает The Telegraph, возглавляет усилия ЕС по обеспечению стратегической автономии от союзников — в первую очередь, от США, но также от Великобритании. Париж настаивает, что деньги, отданные Украине, в первую очередь, должны служить развитию оборонной промышленности ЕС, а не удовлетворению оборонных потребностей Киева.

Такой подход, пишет издание, вызвал критику внутри ЕС, так как может ограничить способность Украины противостоять российским воздушным атакам. Против позиции Франции выступают страны Балтии, Восточной Европы, Скандинавии, а также Нидерланды. Окончательного решения пока не принято.

Украина

Российские войска вчера поздно вечером нанесли массированный удар по Харьковской области.

Из-за атаки, как сообщил глава региона Олег Синегубов, около 80% Харькова и области остались без электроэнергии, что вызвало, в свою очередь, перебои с водой и отоплением. В метро Харькова две из трех линий прекратили работу. Чугуев — четвертый по величине город Харьковской области — на время полностью остался без света.

Отключение электричества произошло на фоне сильных морозов — ночью в Харькове было около минус 15 градусов по Цельсию. В ближайшие три дня ожидается потепление, дневные температуры превысят ноль градусов, однако к выходным сильные морозы вернутся.

Работы по восстановлению продолжались всю ночь. По состоянию на сегодняшнее утро без электроснабжения оставались около 40% энергопотребителей Харькова, сообщил мэр города Игорь Терехов.

Это как минимум вторая крупная атака РФ за неделю на критическую инфраструктуру Харьковской области, которая приводит к крупномасштабным отключениям электроэнергии в регионе. 20 января в результате обстрелов, как сообщал Синегубов, без электричества временно остались 1,1 миллиона человек.

Война в фотографиях. Одесса

Ночью российские беспилотники нанесли массированный удар по Одессе. В результате атаки, сообщил глава городской военной администрации Сергей Лысак, погибли два человека, 67 человек обратились за помощью. Повреждения получили несколько десятков зданий, а также критический объект энергетической инфраструктуры.

Oleksandr Gimanov / AFP / Scanpix / LETA

Oleksandr Gimanov / AFP / Scanpix / LETA

Oleksandr Gimanov / AFP / Scanpix / LETA Oleksandr Gimanov / AFP / Scanpix / LETA

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Николай (Полтава). Все пишут о том, что война надоела, и хотят ее быстрейшего завершения, но опросы говорят абсолютно об ином. Это вызывает некий диссонанс с тем, что происходит в действительности. А в действительности все деликатно упускают один момент, на котором и держится (по моему мнению) высокий процент поддерживающих продолжение войны — выплаты по погибшим.

У меня на войне погиб брат, а его супруга, не выдержав потери, наложила на себя руки. Погиб и брат моей жены (детей у него не было). Сейчас у меня на обеспечении находятся мои дети и дети моего брата.

Сложно, вы скажете, а я скажу, что с выплатой в размере 15 миллионов гривен (300 тысяч евро), хоть она и разбита на равные части на протяжении нескольких лет, мне живется не так уж и плохо — особенно на фоне начала получения вторых выплат за брата жены (там срок выплат увеличен еще больше и растянут на семь лет). Так вот, боязнь потери этих выплат из-за прекращения войны переводит меня в разряд желающих ее продолжения еще на пару лет как минимум.

Кто-то скажет, что меня или мою семью могут убить русские, но, честно говоря, это далеко не так. Смерть близкого родственника дала мне возможность не только получить отсрочку от мобилизации до конца войны, но и возможность беспрепятственно пересекать украинскую границу. Да, это сейчас сложно, потому как семья стала большая, всех надо собрать и организовать, усадить и всю дорогу развлекать, но все эти сложности — пыль на фоне размера ежемесячных выплат и моей мобильности.

Почему-то все этот очевидный факт (денежные выплаты) сбрасывают со счетов и рассказывают об усталости. Я не устал.

Война Тысяча четыреста тридцать третий день. «План процветания» Украины не понравился лидерам стран ЕС — из-за пункта об ускоренном вступлении Украины в Евросоюз

