В 2025 году на бюджетные места в вузы РФ поступили 28,5 тысячи участников российско-украинской войны и их детей (это 6,5% от всех первокурсников-бюджетников), пишут «Важные истории» со ссылкой на данные министерства образования и науки.

В 2024 году число зачисленных в вузы по и квотам составляло 15,6 тысячи человек или 3,5% от принятых на бюджет.

Чаще всего поступающие по так называемой « »-квоте выбирают специальности в области медицины, педагогики и информационных технологий.

Конкурс для них с каждым годом растет — в 2025-м он составлял 12 заявлений на место. Но это все равно существенно ниже, чем для поступающих на востребованные специальности по общему конкурсу.

Баллы, с которыми поступают первокурсники по «СВО»-квоте, ниже, чем у зачисленных по общему конкурсу. В среднем разрыв между ними составляет пять баллов за один ЕГЭ.

В конце 2025 года режиссер Александр Сокуров рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что из-за квот для военных и членов их семей снижается доступность высшего образования для детей, родители которых не участвовали в войне. Он призвал сбалансировать эту ситуацию. Путин дал понять, что поддерживает военных.

В январе 2026 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предоставляет квоты на бесплатное обучение в высших и средних специальных учебных заведениях для жен и мужей погибших участников войны с Украиной.

А вот что происходит со студентами в вузах

Российских студентов регулярно заставляют проходить опросы — об отношении к войне, политических взглядах и даже половой жизни Вот как это устроено — и кто спускает администрациям вузов анкеты

А вот что происходит со студентами в вузах

Российских студентов регулярно заставляют проходить опросы — об отношении к войне, политических взглядах и даже половой жизни Вот как это устроено — и кто спускает администрациям вузов анкеты