В российских вузах введут квоты для жен и мужей погибших участников войны

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предоставит квоты на бесплатное обучение в высших и средних специальных учебных заведениях для жен и мужей погибших участников войны с Украиной.

Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента РФ. На него обратило внимание издание «Faridaily». Авторы проекта закона — группа сенаторов и депутатов из «Единой России».

Законопроект обяжет вузы принимать на обучение супругов погибших участников войны без вступительных экзаменов вне зависимости от того, есть у них уже высшее образование или нет.

Авторы проекта считают, что жены и мужья погибших военных «находятся в социально уязвимом положении» после потери супругов. «В связи с этим требуется обеспечить возможность получения образования, переподготовки, а иногда и получение профессии впервые, чтобы обеспечить достойную жизнь семьи», — говорится в пояснительной записке.

Сейчас право на бесплатное образование в высших и средних учебных заведениях России и поступление без экзаменов в рамках квот имеют сами участники войны с Украиной, а также их дети. За ними закрепили 10% от общего числа бюджетных мест.

В 2025 году, согласно подсчетам «Важных историй» по состоянию на август, в 18 лучших вузов России по квоте для участников войны в Украине и их детей поступили почти три тысячи человек.

В декабре режиссер Александр Сокуров рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что из-за квот для военных и членов их семей снижается доступность высшего образования для детей, родители которых не участвовали в войне. Он призвал сбалансировать эту ситуацию. Путин дал понять, что поддерживает военных.

А вот что происходит со студентами в вузах

Российских студентов регулярно заставляют проходить опросы — об отношении к войне, политических взглядах и даже половой жизни Вот как это устроено — и кто спускает администрациям вузов анкеты

А вот что происходит со студентами в вузах

Российских студентов регулярно заставляют проходить опросы — об отношении к войне, политических взглядах и даже половой жизни Вот как это устроено — и кто спускает администрациям вузов анкеты