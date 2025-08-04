«Важные истории»: в 2025 году в лучшие вузы России поступили почти три тысячи человек по квоте для участников войны и их детей

В 2025 году 2966 человек поступили в 18 лучших вузов России по квоте для участников войны в Украине и их детей, подсчитали «Важные истории».

Это на 58% больше, чем было зачислено в эти же вузы по этой квоте в 2024 году (1879 человек).

Согласно подсчетам «Важных историй», больше тысячи человек поступили без экзаменов. В основном это дети погибших или раненых участников войны. В частности, в СПбГУ из 103 льготников, зачисленных без экзаменов, как минимум пятеро — сами военнослужащие, еще 26 — дети погибших или раненых военных.

Издание отмечает, что каждый год участников войны и их детей, поступающих по квоте в вузы, становится больше. Самый большой прирост по отдельной квоте у региональных вузов. Так, в Новосибирский государственный университет число поступивших выросло втрое (93 человека), в Томский государственный университет — в два раза (119 человек).

Среди московских вузов наибольший прирост поступивших по квоте — в Московском физико-техническом институте (МФТИ) и Московском государственном университете (МГУ). В МФТИ зачислили 42 человек, что в два раза больше, чем в прошлом году, в МГУ — более 300 человек (116 из которых — без учета результатов ЕГЭ).

По подсчетам журналистов, большинство из тех, кто воспользовался квотой, были зачислены в вузы без экзаменов или набрали меньше баллов, необходимых для поступления по отдельному конкурсу.

В 2024 году по квоте для участников войны в Украине и их детей на бюджетные места в российские вузы поступили более 15 тысяч человек, сообщали «Важные истории». Сколько всего человек поступило по квоте в 2025 году, пока неизвестно, так как статистики поступления за нынешний год по всей стране еще нет.

Указ о создании специальной квоты для участников военных действий и членов их семей президент России Владимир Путин подписал в мае 2022 года. Учебные заведения должны закреплять за ними 10% от общего числа мест для поступающих. Детей погибших и раненых участников войны в Украине должны зачислять без вступительных испытаний.