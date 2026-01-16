Война Тысяча четыреста двадцать третий день. Половина украинцев категорически против уступки Донбасса в обмен на гарантии безопасности. Треть считает это приемлемым

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями о войне. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вашу жизнь и ваше отношение к миру? Если у вас есть история, связанная с войной, — расскажите ее. Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Украина

Больше половины (54%) жителей Украины категорически отвергают идею передачи Донецкой области под контроль РФ в обмен на гарантии безопасности от США и Европы. Таковы результаты опроса Киевского международного института социологии, который провели с 9 по 14 января.

Лишь 8% опрошенных заявили, что «легко» бы согласились на такой обмен. Еще 31% назвали его «сложным, но в целом приемлемым». Поддержка передачи территорий РФ в обмен на мир прямо коррелирует с возрастом респондентов: чем они старше, тем чаще отвергают такую идею. Так, среди украинцев до 29 лет на обмен согласились бы 54%, а среди тех, кто старше 60, — лишь 28%.

Среди тех, кто категорически не согласен на размен, около трети объясняют свою позицию тем, что РФ, по их мнению, не остановится на Донбассе и будет пытаться вести войну дальше. Примерно сколько же указывают, что Украина по конституции не может отказываться от территорий. Четверть не верят в то, что Запад будет выполнять данные Киеву гарантии.

Те украинцы, которые считают сдачу Донбасса приемлемой, преимущественно ожидают убедительных гарантий безопасности. «То есть если окажется, что предлагаемые гарантии безопасности слабы и не предполагают серьезного ответа на агрессию России, тогда поддержка вывода войск из Донбасса будет еще ниже», — отмечают социологи.

В саму готовность Запада прийти Украине на помощь в случае повторного нападения украинцы верят не слишком сильно: 59% полагают, что в таком случае Европа окажет необходимую поддержку, и лишь 39% — что это сделают США.

При этом более двух третей украинцев (69%) в принципе не верят, что нынешние переговоры приведут к устойчивому миру. Противоположной точки зрения придерживаются лишь 25% респондентов. Более половины скептиков объясняют свое мнение тем, что Россия в действительности не хочет мира.

Вывод украинских войск со всей территории Донбасса и передача ее России рассматривается в качестве одной из опций мирного соглашения с ноября. Среди обсуждаемых вариантов — создание на этой территории свободной экономической зоны. Президент Украины Владимир Зеленский в конце декабря высказывал мнение, что этот вариант может быть «реальным компромиссом». В Москве эту идею предметно не комментировали.

Война в фотографиях. Защита от дронов

Украинский военнослужащий натягивает антидроновую сетку. Харьковская область Mykhaylo Palinchak / Global Images Ukraine / Getty Images

Боевая машина, укрытая антидроновой сеткой. Донецкая область Diego Herrera Carcedo / Anadolu / Getty Images

Станция РЭБ для подавления дронов. Киевская область. Danylo Antoniuk / Anadolu / Getty Images

Гаубица, закрытая маскировочной сеткой. Донецкая область Roman Chop / Global Images Ukraine / Getty Images

Украинский военнослужащий с пулеметом, оснащенным тепловизором для обнаружения дронов. Донецкая область. Kostyantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Руслан (Украина). Я стал ненавидеть понятие «патриотизм» за четыре года войны. Когда чиновники воруют на энергетике. На бронежилетах. На еде для военных. Когда женщины-беженцы из Германии или Польши говорят, что они «за границы 1991-го года», но не своими, а чужими жизнями.

Когда просто не выйти на улицу из-за ТЦК. Когда читаешь, что Арахамия говорит, мол, [мирный] договор был готов еще в апреле 2022 года, но Борис Джонсон с коллегами убедили воевать дальше.

Когда Европа дает помощь [Украине], но покупает у РФ энергоресурсы на превосходящую сумму. Когда убивают людей в ТЦК, а потом в пресс-релизе говорят: «Он просто внезапно упал».

Хочется мира.

